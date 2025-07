Gsk, crescita del 23% degli utili nel secondo trimestre grazie ai farmaci oncologici

Il colosso farmaceutico britannico Gsk ha riportato un incremento significativo del 23% nei profitti del secondo trimestre, totalizzando 1,44 miliardi di sterline, equivalenti a 1,66 miliardi di euro. Questo risultato è stato principalmente trainato dalle ottime performance dei suoi farmaci specializzati, con un’enfasi particolare sui trattamenti contro il cancro.

Nel contesto delle sue operazioni, Gsk ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per l’anno, tenendo conto delle implicazioni dei dazi doganali attualmente in vigore e delle nuove tassazioni che verranno applicate nell’ambito dell’accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.

La società ha dichiarato: “Siamo pronti a reagire al potenziale impatto dei dazi”, evidenziando come già da aprile siano state messe in atto strategie per ridurre tali impatti, attraverso il miglioramento della catena di approvvigionamento e l’aumento dell’efficienza produttiva.

Nel complesso, i ricavi del secondo trimestre sono cresciuti dell’1%, raggiungendo un totale di 8 miliardi di sterline, pari a 9,25 miliardi di euro. Particolarmente rilevante è stato l’incremento del 36% nei ricavi provenienti dai medicinali oncologici, sottolineando la forte domanda e l’efficacia di questi trattamenti sul mercato.