Investlinx, risultati dell’ultimo anno e prospettive per il 2025

Nel 2024, nonostante un contesto globale complesso, gli ETF a gestione attiva di Investlinx hanno ottenuto solidi rendimenti corretti per il rischio. Investlinx Capital Appreciation ETF ha registrato un rendimento del 21,7%, trainato da una solida crescita degli utili superiore alla media di mercato. Lo si legge nella Lettera agli Investitori 2024 di Investlinx, in cui analizza i risultati dell’ultimo anno e presenta le prospettive per il 2025.

Nel scorso anno “il drawdown massimo è stato inferiore di quasi il 35% rispetto all’azionario globale, a conferma della nostra rigorosa gestione del rischio. Allo stesso tempo, Investlinx Balanced Income ETF ha realizzato un rendimento del 12,8% con una volatilità contenuta, grazie alla nostra strategia proprietaria di allocazione degli asset e selezione dei titoli. Dimostrando la sua capacità di equilibrare crescita e stabilità, questo ETF ha sovraperformato gli ETF attivi comparabili e molte altre classi di investimento, in termini sia di ritorni assoluti che di rendimenti corretti per il rischio”.

Guardando al 2025, si legge nella nota, “manteniamo un cauto ottimismo sui mercati finanziari, ma prevediamo un contesto di elevata volatilità dovuto all’aumento dei rischi estremi e alle valutazioni elevate. In questo scenario, la nostra strategia si concentra su una diversificazione attiva tra temi, settori e aree geografiche, con un forte focus sulla generazione di alfa e su investimenti in aziende con una crescita degli utili sostenibile. Siamo convinti che la gestione attiva e il nostro approccio distintivo alla diversificazione saranno fattori chiave nei prossimi mesi.

Quest’anno, Investlinx rafforzerà la propria presenza in Italia e lancerà i suoi due ETF in Germania, confermando il nostro impegno a offrire agli investitori soluzioni trasparenti, efficienti nei costi e a gestione attiva, pensate per affrontare mercati complessi e generare valore nel lungo termine”.