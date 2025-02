Invesco lancia un ETF su azionario Usa con un focus sulla transizione climatica

Invesco ha lanciato un ETF che cercherà di replicare (al netto delle commissioni) una versione dell’indice S&P 500 allineata a uno scenario climatico di 1,5°C, utilizzando un modello prospettico Transition Pathway. L’Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF incorpora i dati Transition Pathway di Trucost nell’elemento previsionale della metodologia dell’indice S&P, un fattore cruciale quando si considera la mitigazione dei rischi climatici e una maggiore esposizione alle opportunità nella transizione verso la decarbonizzazione. L’ETF è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi delle linee guida SFDR.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs e Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato:

“Molti investitori che desiderano includere obiettivi legati al clima nei loro portafogli vogliono anche ottenere performance simili a quelle dei benchmark standard. Questi possono essere in contrasto tra loro, quindi gli investitori devono capire cosa vogliono ottenere personalmente con il loro investimento e il livello accettabile di scostamento dal benchmark. Riteniamo che il nostro nuovo ETF offra il potenziale per un tracciamento più preciso e un percorso più rappresentativo verso la decarbonizzazione.”

L’ETF cercherà di replicare fisicamente l’indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG Index (al netto delle commissioni), che prevede selezioni ESG più severe rispetto ai requisiti minimi del Climate Transition Benchmark (CTB). Questo indice è costruito a partire dall’indice S&P 500 principale escludendo i titoli che sono coinvolti in business legati a tabacco, armi controverse, sabbie bituminose, armi leggere, appalti militari o carbone termico; non sono conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite; o non sono coperti dalla soluzione di dati ESG del fornitore dell’indice.

L’indice applica quindi un approccio di ottimizzazione per trovare una soluzione che soddisfi tutti gli obiettivi climatici ed ESG previsti, riducendo al contempo al minimo la differenza di pesi dei componenti, dei settori e dei comparti rispetto all’indice S&P 500 di riferimento. Alcuni di questi obiettivi sono:

l’allineamento agli standard minimi per i parametri di transizione climatica dell’UE; l’allineamento a uno scenario climatico di 1,5°C utilizzando il modello di percorso di transizione selezionato dal fornitore dell’indice; l’aumento della media ponderata dell’indice S&P Global ESG Score in modo tale da superare il punteggio corrispondente dell’indice S&P 500 di riferimento dopo la rimozione del 20% delle azioni con il punteggio ESG più basso.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity ETF Product Management di Invesco, ha dichiarato:

“La Commissione Europea ha stabilito due quadri di riferimento per gli investimenti climatici: Climate Transition e Paris-Aligned Benchmarks. Questi due benchmark condividono lo stesso obiettivo finale, ma una delle poche differenze consiste nel fatto che gli indici CTB non hanno il divieto generalizzato di includere le società del settore petrolifero e del gas, come invece fanno gli indici PAB, più severi. Ciò consente a un indice CTB, e di conseguenza al nostro ETF, di seguire un percorso più rappresentativo verso la decarbonizzazione, riconoscendo che i combustibili fossili svolgeranno un importante ruolo intermedio durante la transizione verso fonti di energia più pulite.”

Jas Duhra, Global Head of Sustainability Indices di S&P DJI ha dichiarato: