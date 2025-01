WisdomTree riduce la commissione del Physical Bitcoin ETP allo 0,25%

WisdomTree, innovatore nel settore finanziario a livello globale, ha annunciato oggi una riduzione della commissione del WisdomTree Physical Bitcoin ETP (BTCW). Il nuovo management expense ratio dello 0,25%, in vigore dal 3 febbraio 2025, si allinea alla commissione dell’ETF spot su bitcoin di WisdomTree quotato negli Stati Uniti e rappresenta uno dei livelli di commissione più bassi tra gli ETP su bitcoin in Europa.

La riduzione della commissione conferma l’impegno di WisdomTree a fornire agli investitori un modo semplice, sicuro e a basso costo per ottenere esposizione all’asset class. Il WisdomTree Physical Bitcoin ETP (1,1 miliardi di dollari), uno dei più grandi in Europa, vanta un track record di oltre cinque anni ed è quotato su London Stock Exchange, Deutsche Börse, Xetra, Swiss Stock Exchange (SIX) ed Euronext a Parigi e Amsterdam.

Nel 2024 ha guidato il mercato europeo degli ETP su bitcoin, attirando 232 milioni di dollari di nuovi flussi netti. L’anno scorso WisdomTree si è inoltre affermato come leader assoluto per i flussi europei degli ETP su criptovalute, apportando 520 milioni di dollari di nuovi flussi netti attraverso la sua gamma di ETP su criptovalute da 1,7 miliardi di dollari. Tali ETP su criptovalute consentono agli investitori di accedere alle stesse senza doverle detenere direttamente, memorizzare chiavi di accesso private o interagire in alcun modo con la blockchain o l’infrastruttura della valuta digitale. Gli investitori hanno inoltre accesso a soluzioni di storage di livello istituzionale, senza doverlo creare attraverso una depositaria, né dover gestire personalmente un portafoglio digitale.

Nel 2019, in seguito al lancio del WisdomTree Physical Bitcoin ETP, WisdomTree è diventato il primo emittente di ETP a fornire agli investitori europei un’esposizione di livello istituzionale e con copertura fisica alle criptovalute. Ad oggi, WisdomTree offre una gamma accuratamente studiata di nove ETP su criptovalute di livello istituzionale e con copertura fisica, che sfrutta la sua tradizione di innovazione e la sua profonda esperienza negli ETP con copertura fisica, maturata in 20 anni di fornitura e gestione di ETP sull’oro fisico.