Invesco lancia un ETF obbligazionario corporate globale con stampo ESG

Invesco lancia un ETF obbligazionario corporate globale che mira ad aumentare l’esposizione agli emittenti investment grade che hanno un solido profilo ESG. L’Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF sarà gestito passivamente e investirà in titoli di società emittenti di tutti i mercati sviluppati, con fattori di ponderazione adeguati in base a determinate metriche ESG.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs e Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato:

“Negli ultimi 5 anni gli investitori hanno utilizzato sempre più spesso gli ETF per ottenere un’esposizione ai mercati del reddito fisso. Uno dei principali motori di questa accelerazione della domanda è stato il lancio di ETF a reddito fisso mirati a specifici obiettivi legati ai fattori ESG, in particolare quelli che hanno lo scopo di fornire un aumento delle caratteristiche ESG mantenendo un profilo di rischio e rendimento simile a quello di un benchmark non ESG”.

Il nuovo ETF di Invesco si propone di seguire l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond, che comprende titoli di debito a tasso fisso e imponibili di emittenti societari globali dei Paesi sviluppati. Per essere idonei, gli emittenti devono avere un rating di credito investment grade e il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in USD, EUR, GBP o CAD. L’elenco delle valute ammissibili sarà rivisto annualmente.

L’obiettivo ESG sarà raggiunto attraverso una combinazione di criteri di esclusione e caratterizzazione. Gli emittenti saranno rimossi dall’indice se sono coinvolti in determinate attività commerciali, se hanno un rating MSCI ESG inferiore a BBB o se hanno affrontato controversie molto gravi relative a questioni ESG negli ultimi tre anni. L’indice si avvale quindi degli MSCI ESG Ratings per orientare le allocazioni rispetto ai loro valori di mercato nell’indice Global Aggregate Corporate, oltre a limitare il peso del valore di mercato degli emittenti a un tetto massimo del 5%. L’indice viene ribilanciato mensilmente.

Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income e Commodity ETF Product Management di Invesco, ha dichiarato:

“Il nuovo ETF di Invesco aderisce alla stessa metodologia di investimento dei nostri attuali ETF IG Corporate Bond ESG in EUR, GBP e USD, ma su base multi valutaria. Può risultare interessante per gli investitori con approccio ESG che desiderano trarre vantaggio dagli attuali elevati rendimenti obbligazionari e dal potenziale contesto favorevole per i tassi in futuro, senza assumere rischi valutari individuali o discostarsi troppo dalle caratteristiche del benchmark standard.”