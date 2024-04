BlackRock: marzo è il mese di maggiori afflussi di ETP da inizio anno

Nuovi record a marzo che è stato il mese di maggiori afflussi da inizio anno. E’ quello che emerge dall’ultimo BlackRock ETP Landscape Report che illustra i trend dei flussi degli ETP a livello globale del mese scorso.

Nuovo record a marzo per i flussi ETP

A marzo la raccolta globale degli ETP ha raggiunto 126,5 miliardi di dollari, il mese di maggiori afflussi da inizio anno, rispetto ai 109,7 miliardi di dollari aggiunti a febbraio. Nel dettaglio, si legge nel report di BlackRock, i flussi azionari sono aumentati a 98,6 miliardi di dollari, mentre quelli del reddito fisso sono rimasti stabili a 20,1 miliardi di dollari. I flussi sulle commodity hanno registrato il cambiamento più significativo, segnando il primo mese positivo da maggio 2023 con 1 miliardo di dollari in ingresso, guidati dagli ETP sull’argento. Brillano anche i ciclici: come si legge nel report, la ciclicità ha iniziato a manifestarsi all’interno delle allocazioni azionarie di precisione, con i flussi delle small cap europee al record storico e i flussi dei settori ciclici in aumento.

Laura Cooper, senior macro investment strategist for iShares EMEA di BlackRock, ha commentato:

“Marzo è stato il mese di maggiori afflussi per gli ETP globali da inizio anno, con 126,5 miliardi di dollari in ingresso rispetto ai 109,7 miliardi di dollari di febbraio. I flussi azionari sono saliti a 98,6 miliardi di dollari, trainati dagli acquisti ciclici; mentre nel reddito fisso è stata evidente una rotazione verso il rischio con flussi stabili a 20,1 miliardi di dollari e un orientamento degli investitori verso l’high yield. In particolare, i flussi sulle commodity hanno registrato il primo dato positivo da maggio 2023, con 1 miliardo di dollari di acquisti guidati dagli ETP sull’argento, con un’allocazione scelta dagli investitori per recuperare rispetto all’oro e diversificare il portafoglio”.

Orientamento verso i settori industriale e dei materiali

Il settore industriale ha guidato i flussi settoriali a marzo, con 1,4 miliardi di dollari in ingresso (il maggiore afflusso mensile da luglio 2023) seguiti dai materiali (1,3 miliardi di dollari). Anche l’energia (0,6 miliardi di dollari) e i finanziari (0,2 miliardi di dollari) hanno registrato flussi netti positivi. Per la prima volta da ottobre, si legge nel report, il settore tech non è stato il driver della raccolta, entrando in territorio negativo (-0,6 miliardi di dollari) così come l’healthcare (-0,7 miliardi di dollari).

A marzo, scrive BlackRock, gli ETP azionari europei hanno raccolto 3,3 miliardi di dollari, di cui 2,8 miliardi di dollari in ETP quotati nell’area EMEA, diversamente da febbraio, quando la ripartizione dei flussi tra i titoli quotati nell’area EMEA e negli Stati Uniti era più equilibrata. In dettaglio, a marzo le small cap europee hanno raccolto 0,6 miliardi di dollari (record mensile per il segmento, pari a circa il 18% del totale dei flussi azionari europei). Oltre all’orientamento ciclico, i flussi degli ETP value factor sono saliti al livello più alto da agosto 2023, pari a 1,3 miliardi di dollari.

Primo mese positivo per le commodity da maggio 2023

I flussi dell’argento sono saliti al livello più alto da gennaio 2021, con 1 miliardo di dollari in ingresso a marzo, guidando i flussi complessivi sulle commodity in territorio positivo per la seconda volta negli ultimi 10 mesi. La raccolta, si legge nel report, è stata registrata interamente a livello EMEA, dove contestualmente gli investitori hanno continuato a vendere l’oro (che ha registrato 0,4 miliardi di dollari di deflussi a livello globale e 1,2 miliardi di dollari di vendite dagli ETP quotati in EMEA). La propensione per l’argento rispetto all’oro è stata netta: i flussi dell’oro sono stati negativi per dieci mesi consecutivi e per 19 degli ultimi 23 mesi. Le esposizioni allargate sulle commodity segnano il primo dato mensile positivo da ottobre, con 0,6 miliardi di dollari in ingresso, mentre gli ETP sul crude oil confermano il trend negativo con 0,3 miliardi di dollari di deflussi.

Investment Grade positivo per il sesto mese consecutivo

A marzo i flussi globali sul credito investment grade (IG) sono saliti a 4,6 miliardi di dollari, i flussi sull’high yield (HY) sono tornati positivi con 0,7 miliardi di dollari, mentre i flussi sugli ETP sui tassi sono scesi a 6,8 miliardi di dollari. In particolare, spiega BlackRock, sono emerse tendenze contrastanti per gli ETP sul credito quotati in EMEA rispetto al quadro globale: anche a marzo i flussi sull’IG si confermano in territorio negativo (-0,6 miliardi di dollari), mentre per l’HY si evidenzia una tendenza allineata a quella globale, con però una costanza di convinzione (0,7 miliardi di dollari). I flussi di HY quotati in EMEA sono infatti stati positivi per sei mesi consecutivi, con un’inclinazione generale verso le esposizioni HY in Euro. I flussi dei tassi quotati in EMEA sono stati invece negativi, in linea con la tendenza globale per 1 miliardo di dollari.

A marzo il focus sul debito dei mercati emergenti (EMD) si è affievolito, con 1,2 miliardi di dollari di deflussi, di cui circa la metà registrati dagli ETP quotati in EMEA.