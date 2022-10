Invesco amplia la gamma di ETF fixed income con un clone su Treasury USA a lunga scadenza

Tra le novità sul fronte ETF obbligazionari nell’ultima settimana ha fatto il suo debutto su Borsa Italiana l’Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF, un fondo che offre agli investitori la possibilità di adattare il portafoglio in termini di duration ed esposizione alla curva dei rendimenti per raggiungere i propri obiettivi. Un’opzione interessante considerando gli attuali livelli di volatilità del mercato e di incertezza riguardo alle politiche della Federal Reserve. L’ETF ha costi più bassi di qualunque prodotto concorrente in Europa, con spese correnti annue dello 0,06%.

“Gli investitori obbligazionari con obiettivi di duration o rendimento possono gestire le esposizioni mediante varie fasce di scadenze – rimarca Franco Rossetti, Head of ETF di Invesco – . I fondi pensione possono usare questo approccio per il liability-matching, mentre altri possono adattare i propri portafogli per tener conto di nuove opportunità lungo la curva. Ad esempio, i nostri studi mostrano che gli investitori potrebbero mantenere la stessa duration e guadagnare potenzialmente 35 punti base di rendimenti aggiuntivi adottando una strategia duplice, ovvero combinando ETF che mirino alle fasce di scadenza 1-3 anni e oltre 10 anni, invece di detenere partecipazioni nella fascia 7-10 anni, che ultimamente risulta piuttosto costosa”.

L’indice replicato

Il nuovo ETF Invesco punta a replicare la performance di Bloomberg US Long Treasury Index. L’indice misura la performance del debito nominale a tasso fisso denominato in USD emesso dal Tesoro USA con scadenze superiori a 10 anni. Sono esclusi i titoli di stato, le obbligazioni indicizzate all’inflazione, le obbligazioni a tasso fluttuante e le obbligazioni con stripping di cedola.

L’indice è ribilanciato mensilmente con distribuzione di cedola trimestrale. I gestori di portafoglio di Invesco usano strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell’indice che rappresenti le caratteristiche dell’intero indice. L’obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell’indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa. L’ultimo lancio ETF della società ne completa la gamma US Treasury, che conta attualmente 5,5 miliardi di dollari di asset in gestione. La gamma prevede cinque fasce di scadenza: 0-1 anni, 1-3 anni, 3-7 anni, 7-10 anni e ora 10+ anni. Comprende inoltre un ETF che offre un’esposizione lungo tutta la curva.