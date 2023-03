Intesa Sanpaolo quota 8 nuovi Certificati a Leva Fissa

Da oggi Intesa Sanpaolo ha ampliato la propria gamma di Certificati a leva fissa quotando direttamente sul SeDeX di Borsa Italiana, 8 nuovi prodotti.

Grazie a questa nuova emissione Intesa Sanpaolo espande l’offerta di Leva Fissa Certificate, che si attestano ora a quota 16 e che possono essere utilizzati come strumenti di gestione di portafoglio e di trading.

Focus sull’Europa

Questi prodotti, a fronte del pagamento di un importo pari al prezzo del certificato, consentono di prendere posizione su un determinato nozionale corrispondente al prezzo del certificato moltiplicato per la Leva Fissa. I Leva Fissa Certificate emessi da Intesa Sanpaolo sono destinati a investitori che desiderano assumere esposizioni a leva su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei.

Nel dettaglio, la gamma prodotti comprende l’Indice EURO STOXX 50 Futures, l’Indice DAX Futures, l’indice EURO STOXX Banks Futures e l’indice iSTOXX Europe 600 Oil & Gas Futures.

Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short e sono comprese tra 5 e 7.

Come funzionano:

I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo rientrano nella categoria dei Certificati a Leva secondo la classificazione Acepi, Associazione Italiana Certificati e Prodotti d’Investimento. Essi hanno l’obiettivo di replicare l’andamento di specifici Indici a Leva, amministrati e calcolati da un index administrator.

Il valore degli Indici è determinato sulla base della performance giornaliera dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa. I Certificati Leva Fissa possono essere utilizzati sia per la gestione di un portafoglio, per mitigarne l’esposizione da possibili movimenti ribassisti giornalieri di mercato o per assumere posizioni rialziste, impegnando meno capitale rispetto all’investimento diretto nell’Attività di Riferimento.

Alternativamente, possono essere utilizzati per realizzare strategie di trading di brevissimo termine, sfruttando i trend di mercato sia al rialzo che al ribasso. I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo possono essere acquistati e rivenduti al prezzo di mercato sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o intermediario/broker di riferimento.