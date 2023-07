Da oggi Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con 4 nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.

Esporsi a leva sul principale indice italiano

I nuovi Leva Fissa Certificate sono destinati a investitori che desiderano assumere esposizioni a leva su indici legati a futures sul Ftse Mib. I nuovi prodotti, a fronte del pagamento di un importo pari al prezzo del certificato, consentono infatti di prendere posizione su un ammontare corrispondente al prezzo del certificato moltiplicato per la Leva Fissa. Le Leve dei nuovi certificati in quotazione da oggi 25 luglio sono pari a 5 e 7 e sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.

Fino a 20 certificati a leva fissa su indici

Grazie a questa emissione Intesa Sanpaolo espande l’offerta di Leva Fissa Certificate, che si attestano a quota 20 e consentono di assumere esposizioni a leva su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, oltre l’indice Ftse Mib di nuova emissione, anche l’Indice Euro Stoxx 50 Futures, l’Indice Dax Futures, l’indice Euro Stoxx Banks Futures e l’indice iStoxx Europe 600 Oil & Gas Futures. Tutte le leve, pari a 5 e 7, sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.

Il funzionamento

I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo rientrano nella categoria dei Certificati a Leva secondo la classificazione Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti d’Investimento). Essi hanno l’obiettivo di replicare l’andamento di specifici Indici a Leva, amministrati e calcolati da un index administrator. Il valore degli Indici è determinato sulla base della performance giornaliera dell’Attività di Riferimento moltiplicata per la Leva Fissa.

I Certificati Leva Fissa possono essere utilizzati sia per la gestione di un portafoglio, per mitigarne l’esposizione da possibili movimenti ribassisti giornalieri di mercato o per assumere posizioni rialziste, impegnando meno capitale rispetto all’investimento diretto nell’Attività di Riferimento.

Alternativamente, possono essere utilizzati per realizzare strategie di trading di brevissimo termine, sfruttando i trend di mercato sia al rialzo che al ribasso. I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo possono essere acquistati e rivenduti al prezzo di mercato sul sistema multilaterale di negoziazione SeDeX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o intermediario/broker di riferimento.

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo e le relative documentazioni ufficiali sono disponibili su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/