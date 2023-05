Da oggi sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 36 nuovi Certificati Cash Collect con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo. Essi prevedono la possibilità di ottenere premi trimestrali (dal 1,18% al 3,12%) condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera (dal 50% al 65%), accompagnati anche da un premio fisso.

La loro peculiarità è quella di prevedere l’Effetto Memoria, caratteristica per cui eventuali premi condizionati non corrisposti nelle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento.

Come funzionano i nuovi prodotti

I nuovi Certificati Cash Collect con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 euro, durata di 24 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di un premio fisso indipendentemente dall’ andamento dell’azione sottostante e di 7 premi condizionati trimestrali se l’azione sottostante, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Un esempio, il Certificato su Unicredit

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Cash Collect con Effetto Memoria su Unicredit (ISIN IT0005544579). Il prodotto corrisponderà un premio fisso pari a 1,86 euro il 7 agosto 2023. Il pagamento di tale premio avverrà indipendentemente della performance dell’azione sottostante. Qualora il valore di Unicredit dovesse essere al di sotto del livello barriera barriera pari a 9,144 (posto al 50% del livello iniziale di Unicredit), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 1,86 euro: affinché venga riconosciuto il premio, è necessario che lo strumento sia acquistato entro 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento.

Inoltre, nei successivi trimestri fino a scadenza, il certificato corrisponderà un premio condizionato all’andamento del sottostante nelle date di osservazione trimestrali. Se nel giorno di valutazione il prezzo dell’azione dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera, posto al 50% dello Strike Iniziale, l’investitore percepirà il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria). Al contrario, se il valore dell’azione dovesse essere minore del Livello Barriera, il certificato non pagherà alcun importo.

A scadenza (5 maggio 2025) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 1,86 euro e degli eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore dell’azione con la performance peggiore alla data di valutazione finale (30 aprile 2025) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera. In caso contrario il certificato rimborserà un importo commisurato alla performance negativa dell’azione sottostante.

La lista dei 36 nuovi Certificati

ISIN UNDERLYING STRIKE LEVEL BARRIER

(%) BARRIER LEVEL ISSUE PRICE PREMIUM AMOUNT PREMIUM FREQUENCY MATURITY IT0005544074 Enel S.p.A. 6,0990 65,00% 3,9644 EUR 100 EUR 1,60 Quarterly 05/05/2025 IT0005544454 Enel S.p.A. 6,0990 50,00% 3,0495 EUR 100 EUR 1,18 Quarterly 05/05/2025 IT0005544462 Deutsche Bank AG 9,5650 65,00% 6,2173 EUR 100 EUR 2,95 Quarterly 05/05/2025 IT0005544470 Deutsche Bank AG 9,5650 50,00% 4,7825 EUR 100 EUR 2,22 Quarterly 05/05/2025 IT0005544488 Renault SA 32,3600 65,00% 21,0340 EUR 100 EUR 2,91 Quarterly 05/05/2025 IT0005544496 Renault SA 32,3600 50,00% 16,1800 EUR 100 EUR 1,92 Quarterly 05/05/2025 IT0005544504 Banco BPM S.p.A. 3,6660 65,00% 2,3829 EUR 100 EUR 2,54 Quarterly 05/05/2025 IT0005544512 Banco BPM S.p.A. 3,6660 50,00% 1,8330 EUR 100 EUR 1,82 Quarterly 05/05/2025 IT0005544520 Deutsche Lufthansa AG 9,5250 65,00% 6,1913 EUR 100 EUR 2,50 Quarterly 05/05/2025 IT0005544538 Deutsche Lufthansa AG 9,5250 50,00% 4,7625 EUR 100 EUR 1,87 Quarterly 05/05/2025 IT0005544546 Pirelli & C. S.p.A. 4,7480 65,00% 3,0862 EUR 100 EUR 2,39 Quarterly 05/05/2025 IT0005544553 Pirelli & C. S.p.A. 4,7480 50,00% 2,3740 EUR 100 EUR 1,71 Quarterly 05/05/2025 IT0005544561 UniCredit S.p.A. 18,2880 65,00% 11,8872 EUR 100 EUR 2,53 Quarterly 05/05/2025 IT0005544579 UniCredit S.p.A. 18,2880 50,00% 9,1440 EUR 100 EUR 1,86 Quarterly 05/05/2025 IT0005544587 BPER Banca S.p.A. 2,5480 65,00% 1,6562 EUR 100 EUR 2,49 Quarterly 05/05/2025 IT0005544595 BPER Banca S.p.A. 2,5480 50,00% 1,2740 EUR 100 EUR 1,75 Quarterly 05/05/2025 IT0005544603 Société Générale SA 21,4350 65,00% 13,9328 EUR 100 EUR 2,73 Quarterly 05/05/2025 IT0005544611 Société Générale SA 21,4350 50,00% 10,7175 EUR 100 EUR 2,03 Quarterly 05/05/2025 IT0005544629 Volkswagen AG 124,2200 50,00% 62,1100 EUR 100 EUR 1,64 Quarterly 05/05/2025 IT0005544637 Siemens AG 149,4800 60,00% 89,6880 EUR 100 EUR 1,73 Quarterly 05/05/2025 IT0005544645 Repsol S.A. 12,5250 60,00% 7,5150 EUR 100 EUR 1,80 Quarterly 05/05/2025 IT0005544652 BNP Paribas SA 56,2900 65,00% 36,5885 EUR 100 EUR 2,24 Quarterly 05/05/2025 IT0005544660 BNP Paribas SA 56,2900 50,00% 28,1450 EUR 100 EUR 1,61 Quarterly 05/05/2025 IT0005544678 Eni S.p.A. 13,0380 65,00% 8,4747 EUR 100 EUR 2,06 Quarterly 05/05/2025 IT0005544686 Eni S.p.A. 13,0380 50,00% 6,5190 EUR 100 EUR 1,53 Quarterly 05/05/2025 IT0005544694 AXA SA 28,7950 60,00% 17,2770 EUR 100 EUR 1,69 Quarterly 05/05/2025 IT0005544702 Assicurazioni Generali S.p.A. 18,6550 65,00% 12,1258 EUR 100 EUR 1,63 Quarterly 05/05/2025 IT0005544710 Assicurazioni Generali S.p.A. 18,6550 50,00% 9,3275 EUR 100 EUR 1,21 Quarterly 05/05/2025 IT0005544728 Ford Motor Company 11,7900 65,00% 7,6635 EUR 100 EUR 3,12 Quarterly 05/05/2025 IT0005544736 Ford Motor Company 11,7900 50,00% 5,8950 EUR 100 EUR 2,35 Quarterly 05/05/2025 IT0005544744 General Motors Company 32,4800 65,00% 21,1120 EUR 100 EUR 2,52 Quarterly 05/05/2025 IT0005544751 General Motors Company 32,4800 50,00% 16,2400 EUR 100 EUR 1,94 Quarterly 05/05/2025 IT0005544769 Amazon.com INC. 103,6500 60,00% 62,1900 EUR 100 EUR 1,83 Quarterly 05/05/2025 IT0005544777 Ebay INC. 44,7700 60,00% 26,8620 EUR 100 EUR 1,69 Quarterly 05/05/2025 IT0005544785 The Walt Disney Company 100,8600 60,00% 60,5160 EUR 100 EUR 1,65 Quarterly 05/05/2025 IT0005544793 Apple INC. 167,4500 60,00% 100,4700 EUR 100 EUR 1,60 Quarterly 05/05/2025

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/