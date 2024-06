Spectrum Markets: investitori individuali ottimisti su oro e argento a maggio

L’indicatore di sentiment SERIX, elaborato da Spectrum Markets, mostra un orientamento rialzista da parte degli investitori individuali europei verso oro e argento. Tale sentiment suggerisce che gli investitori hanno visto un’opportunità di acquisto nel calo dei prezzi dell’oro registrato a maggio.

Il sentiment degli investitori individuali sull’argento è rimasto rialzista fin dalla sua introduzione su Spectrum, a dicembre del 2023. Inoltre nel mese di maggio il mercato paneuropeo ha raggiunto 246,7 milioni di euro di turnover dell’orderbook.

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato i dati SERIX riferiti al mese di maggio, dai quali emerge un comportamento di trading rialzista a favore di entrambi i sottostanti sui metalli preziosi disponibili sulla venue: l’oro e l’argento.

Nel corso del mese, i prezzi dell’oro hanno subito oscillazioni, raggiungendo un picco di 2.449 dollari l’oncia il 20 maggio, prima di scendere a 2.325 dollari verso fine mese . Questo calo ha creato un’opportunità di acquisto per gli investitori ed è stato probabilmente un motore chiave del sentiment rialzista, con il valore SERIX che si è attestato a 104.

Anche il prezzo dell’argento ha raggiunto un picco record di 32,391 dollari l’oncia alla fine di maggio. Tuttavia, gli investitori individuali sono rimasti rialzisti, con il SERIX riferito all’argento che ha chiuso il mese a 108. Da quando, a dicembre del 2023 e in risposta alla domanda degli investitori, sono stati introdotti su Spectrum prodotti con sottostante l’argento, il sentiment verso il metallo prezioso è stato costantemente rialzista, debuttando già con un picco SERIX di 125.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

Opinione di mercato

“Nonostante il SERIX in riferimento all’oro indichi un comportamento di acquisto tattico da parte degli investitori retail, lo stesso indice racconta una storia diversa per l’argento, in linea con il suo alto prezzo di mercato”, dichiara Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets. “Mentre la performance dell’oro è fortemente connessa alle valute e ai tassi d’interesse, l’indicatore di sentiment SERIX suggerisce che gli investitori individuali europei seguono il mercato dell’argento in base al trend di aumento della domanda. Tale trend è attribuibile, in parte, alla ricerca di soluzioni energetiche alternative: l’argento è infatti essenziale nei pannelli fotovoltaici, che trasformano la luce solare in elettricità”, aggiunge Hall.

Dati Spectrum di maggio

Nel mese di maggio 2024, il turnover dell’orderbook di Spectrum è stato di 246,7 milioni di euro. Il 36% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

Il 70,5% dei derivati scambiati sono stati sugli indici, il 16,8% sulle materie prime, il 5,4% sulle singole azioni, il 3,6% sulle coppie di valute e il 3,7% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (25,1%), il NASDAQ 100 (24,9%) e il DOW 30 (9%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti, nel mese di maggio il sentiment sul DAX 40 è tornato in area ribassista, in calo da 101 a 98. Anche il sentiment sul NASDAQ 100 è sceso, passando da 101 a 99, così come il SERIX relativo al DOW 30, che dal valore rialzista di 103 si è attestato a 99.