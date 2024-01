Intel: titolo reduce da tonfo -12% post utili. Seduta peggiore da 2020

Il titolo Intel ha chiuso la sessione di venerdì scorso in calo di quasi -12%, a $43,65, soffrendo la sessione peggiore dal luglio del 2020, quando le azioni scivolarono del 16,2% circa.

I sell off si sono abbattuti sulle azioni del colosso dei chip a seguito della pubblicazione della trimestrale e dell’outlook per il primo trimestre del 2024.

Intel ha annunciato di anticipare utili di 13 centesimi per azione per i primi tre mesi di quest’anno, al di sotto dei 33 centesimi per azione attesi dagli analisti intervistati da LSEG.

Il fatturato è stimato tra $12,2 miliardi e $13,2 miliardi, valore inferiore ai $14,15 miliardi previsti dal consensus.

Le azioni Intel hanno perso più del 9% dall’inizio della settimana scorsa, riportando la settimana peggiore dallo scorso mese di settembre.