Evergrande: tribunale Hong Kong ordina liquidazione, titolo sospeso dopo tonfo in Borsa

Un tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione dello sviluppatore immobiliare cinese Evergrande, noto per essere stato in passato uno dei giganti del settore in Cina, affossato poi negli ultimi anni da una montagna di debiti.

Il titolo di China Evergrande ha reagito alla notizia con un tonfo di oltre il 20% alla borsa di Hong Kong, prima di essere sospeso dalle contrattazioni.

Un articolo del Wall Street Journal poco prima aveva riportato la notizia del flop delle trattative tra Evergrande e i suoi creditori stranieri, durante il fine settimana, volte a ristrutturare il debito del gruppo, anticipando l’imminente liquidazione della società.