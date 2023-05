Ing Italia: 25mila nuovi clienti e raccolta in aumento nel trimestre

La raccolta in Italia del noto conto deposito di Ing ha mostrato un aumento del 78% rispetto all’anno precedente, con flussi in ingresso per 1,93 miliardi. Questo dato evidenzia la fiducia dei clienti nel prodotto offerto dall’istituto e la sua capacità di soddisfare le esigenze del mercato. Il successo del conto deposito contribuisce inoltre alla crescita complessiva dell’azienda.

La banca olandese Ing chiude il primo trimestre con un utile netto a 1.591 milioni contro i 429 milioni dello stesso periodo del 2022 grazie al forte incremento del margine di interesse. L’utile prima delle imposte è cresciuto a 2.344 milioni.