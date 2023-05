Nissan: guidance utile operativo oltre le aspettative

Nissan Motor prevede un utile operativo per l’anno fiscale in corso oltre le aspettative degli analisti, grazie al controllo dei costi e all’espansione della produzione, supportata dal miglioramento delle forniture di semiconduttori per veicoli.

L’utile operativo è previsto attestarsi a ¥520 miliardi ($3,9 miliardi) per il periodo fino a marzo 2024, rispetto alla stima media di ¥402,8 miliardi. Il fatturato dovrebbe attestarsi a ¥12,4 trilioni, al di sopra dei ¥11,2 trilioni attesi dal mercato.

Tre anni fa, Nissan ha intrapreso un piano di riduzione dei costi e ha spostato la propria attenzione verso un maggiore guadagno per ogni auto venduta, abbandonando la strategia di alti volumi promossa dall’ex presidente Carlos Ghosn. La domanda ora è se il produttore di automobili sarà in grado di espandere la produzione e la redditività, lanciando nuovi veicoli elettrici, soprattutto per i clienti in Cina e negli Stati Uniti.

Per l’anno fiscale terminato a marzo, l’utile operativo è stato di ¥377 miliardi su vendite per ¥10,6 trilioni, in linea con le stime dell’azienda e degli analisti.

Nell’esercizio 2023-24, Nissan punta a produrre 4 milioni di unità, in linea con il suo obiettivo di vendita attuale. Questo target è comunque inferiore all’obiettivo dell’azienda di raggiungere l’80% della sua capacità produttiva di 5,4 milioni di unità. L’azienda è anche rimasta al di sotto del suo obiettivo di margine operativo del 5% per l’anno fiscale appena concluso. L’amministratore delegato Makoto Uchida prevede di annunciare un nuovo piano di crescita a medio termine entro quest’anno.