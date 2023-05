Iveco: approva conti 1Q e rivede al rialzo guidance 2023 ma titolo arretra

Iveco Group ha approvato i risultati relativi ai primi tre mesi del 2023. I ricavi consolidati si incrementano dell’11,5% su base annua a 3,4 miliardi, con ricavi delle Attività Industriali pari a 3.328 milioni di euro, in crescita del 10,6% principalmente per effetto di migliori prezzi e maggiori volumi.

L’EBIT adjusted è pari a 162 milioni (+60 mln) e l’utile netto adjusted a 63 milioni (+21 mln), escludendo l’impatto negativo dopo le imposte di 44 milioni di euro derivante dall’acquisizione concordata della partecipazione totalitaria in Nikola Iveco Europe.

La liquidità netta delle Attività Industriali ammonta a 1,1 miliardi di euro.

Il Gruppo ha rivisto al rialzo le prospettive finanziarie preliminari per l’anno 2023, prevedendo ricavi netti delle Attività Industriali in rialzo tra il 3% e il 5% rispetto al 2022, un EBIT adjusted in rialzo a 600-640 milioni e un EBIT adjusted delle Attività Industriali in rialzo tra 510 e 550 milioni.

Le spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali sono confermate a circa il 6% dei ricavi netti. La liquidità netta delle Attività Industriali è attesa a circa 2,0 miliardi e gli investimenti delle Attività Industriali sono ora previsti in crescita del 15% circa rispetto al 2022.

Dopo una partenza positiva a Piazza Affari il titolo ha invertito la rotta e si colloca ora in coda al Ftse Mib con un ribasso del 3% a 7,74 euro.