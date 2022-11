Inflazione Usa al 2%? Per Bill Ackman rialzi tassi Fed destinati a fallire. E le azioni…

Bill Ackman, il gestore di hedge fund miliardario che ha fondato e che guida The Pershing Square Capital nelle vesti di ceo, ha detto di avere dubbi sulla capacità della Fed di riuscire a riportare l’inflazione degli Stati Uniti al target del 2%. Si conseguenza, la sua view è che i prezzi delle azioni rimarranno sotto pressione, in un contesto di tassi di interesse elevati.

Nel corso di una call con gli investitori, Bill Ackman ha detto che i tassi di interesse, a dispetto delle recenti strette monetarie aggressive da parte della Fed, “sono molto inferiore rispetto al livello a cui saliranno”. E “questo, ovviamente, è un rischio per l’azionario – ha detto Ackman – Parte della nostra tesi è che l’inflazione strutturale sarà più alta. Non crediamo che sia probabile che la Federal Reserve riesca a riportare l’inflazione al 2% in modo sostenibile”.