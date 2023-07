Inflazione, torna a salire in Spagna, Francia in calo. I dati di luglio

Sorpresa dalla Spagna, in una giornata ricca di dati macro relativi alle economie del Vecchio Continente. La crescita dell’economia spagnola ha rallentato nel secondo trimestre, mentre torna a crescere l’inflazione nel mese di luglio secondo i dati dell’istituto nazionale di statistica INE pubblicati stamattina.

Spagna, rallenta la crescita, sale l’inflazione

Il paese tormentato da una crisi politica, che sta andando avanti da mesi, ha registrato una crescita del Pil dell’1,8% su base trimestrale, sotto le stime di consenso del 2%. Mentre su base trimestrale l’economia è cresciuta dello 0,4% in linea con le stime di consenso degli analisti.

Sorprende anche l’inflazione, che torna a crescere nel mese di luglio al 2,3% su base annuale rispetto all’1,9% del mese scorso e abbondantemente sopra le stime di consenso dell‘1,6%. Anche su base mensile a luglio stiamo assistendo ad una crescita dello 0,1% ben superiore alle stime di –0,4%. Per quanto riguarda invece l’inflazione core, depurata dai beni energetici e alimentari, nell’ultimo mese si registra una crescita del 6,2%, in crescita rispetto al 5,9% del mese precedente.

L’incertezza politica

Il partito socialista (PSOE) del primo ministro Pedro Sanchez, che è arrivato secondo al ballottaggio, stanno cercando di formare una coalizione insieme ai partiti minori per rimanere al potere. Nonostante abbiano preso il secondo posto, dietro al Partido Popular (PP) guidato da Alberto Núñez Feijóo, si tratta di una performance ben migliore delle attese.

Se nessuno dei due leader riuscirà a formare un nuovo governo nelle prossime settimane, si potrebbero indire nuove elezioni già a dicembre.

La crisi politica mette a rischi i fondi dell’UE relativi all’EU Next Generation Recovery Fund. In questa situazione di stallo, Sanchez non può proporre una nuova legislazione se non in caso di emergenza, ritardando potenzialmente l’approvazione delle riforme necessarie per sbloccare miliardi di euro di fondi dell’UE nella seconda metà dell’anno.

L’incertezza politica continua e la prospettiva di un altro voto possono introdurre un elemento di instabilità per l’economia del Paese e ostacolare le prospettive di crescita a lungo termine, secondo l’economista di ING, Wouter Thierie.

Francia, cresce l’economia e rallenta l’inflazione

L’economia francese è cresciuta molto più rapidamente del previsto nel secondo trimestre dell’anno mentre l’inflazione è diminuita a sorpresa a luglio, aumentando le possibilità per il Vecchio Continente di scampare la temuta recessione.

Il Pil, spinto da un’impennata delle esportazioni è cresciuto dello 0,5% tra aprile e giugno, dopo una crescita molto più modesta nel primo trimestre dell’anno dello 0,1%, ha affermato l’agenzia statistica Insee. Ricordiamo intanto che si tratta di una crescita ben superiore alle stime degli economisti interpellati da Bloomberg avevano stimato un’espansione dello 0,1%. Mentre su base annuale la seconda economia europea segna una crescita in linea con le attese dello 0,9%.

Tornando al discorso sull’inflazione, i prezzi al consumo a luglio sono aumentati del 4,3% su base annuale, mentre su base mensile si registra una crescita invariata rispetto al mese precedente. L’inflazione armonizzata nel mese di luglio ha evidenziato una crescita del 5% a/a, sui minimi dall’invasione russa dell’Ucraina, appena al di sotto delle stime di consenso del 5,1% a/a.

Il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, ha descritto la performance dell’economia come “notevole”, confermando la previsione del governo per un’espansione dell’1% nel 2023. “Per la prima volta, la crescita è guidata dalle esportazioni e dagli investimenti delle imprese molto più che dalla spesa dei consumatori”, ha dichiarato alla radio francese.