Immobiliare: nel 2023 transazioni a -10%

Nel corso dell’anno 2023, il mercato immobiliare italiano ha registrato una flessione significativa, attestandosi su quasi 710 mila transazioni di abitazioni, che segna un decremento del quasi 10% rispetto ai numeri del 2022.

Questa rilevazione proviene dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che ha evidenziato una tendenza negativa per il settore residenziale in tutti i trimestri del 2023. Nonostante ciò, nel quarto trimestre si è osservato un rallentamento nella caduta delle compravendite, limitandosi a una diminuzione del 3,3%, in netto miglioramento rispetto al calo drastico oltre il 10% registrato nel terzo trimestre.