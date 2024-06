Inter, nominato il nuovo CdA: Marotta e Antonello confermati Ceo

Il consiglio di amministrazione dell’Inter si è riunito dopo l’assemblea dei soci per nominare il nuovo cda sotto la guida di Oaktree. Giuseppe Marotta è stato confermato presidente e CEO dell’area sportiva del club nerazzurro, mentre Alessandro Antonello continuerà a ricoprire il ruolo di CEO dell’area corporate.

I direttori indipendenti Amedeo Carassai e Carlo Marchetti sono stati riconfermati nelle loro posizioni. Per quanto riguarda i rappresentanti del fondo americano Oaktree, sono stati nominati Alejandro Cano, managing director e co-head Europe per la strategia Global Opportunities; Katherine Ralph, managing director per la strategia Global Opportunities; Renato Meduri, senior vice president per la stessa strategia; Carlo Ligori, associate per la strategia Global Opportunities; Delphine Nannan, senior vice president per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo e Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory.