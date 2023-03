Immatricolazioni Italia: mercato auto sale ancora a febbraio (+17,5%), Stellantis in calo (-0,9%)

A febbraio 2022 il mercato auto italiano ha consuntivato 130.365 immatricolazioni di autovetture, il +17,5% rispetto al pari periodo dello scorso anno. Il bilancio dei primi due mesi dell’anno segna una crescita del 18,2%, ovvero 258.689 contro 218.768 unità del 2021.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a febbraio in Italia 41.504 auto in calo dello 0,9% su base annua, con la quota che scende dal 37,8% al 31,9%. Nei primi dei mesi dell’anno Stellantis ha venduto 84.993 auto, in crescita del 5,6% sull’analogo periodo del 2022.

Il commento di Equita: “I primi dati dell’anno fanno ben sperare per un recupero del volumi del mercato italiano nell’intero 2023, ma ribadiamo che il primo semestre dell’anno beneficerà degli ordini inevasi dei mesi precedenti grazie al progressivo miglioramento dello shortage di componenti e dei problemi di logistica, mentre la restante parte del 2023 sarà più sfidante. Ci aspettiamo anche che la sottoperformance di Stallantis in Europa (riteniamo penalizzata da lento recupero su logistica e shortage) venga progressivamente recuperata”. Equita ha un rating Buy su Stellantis con target price a 20,5 euro.