IMD: dal 7 luglio su EGM

IMD (International Medical Devices), attiva a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni è previsto venerdì 7 luglio 2023.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 IMD ha generato a livello consolidato ricavi delle vendite pari a 41,8 milioni (di cui oltre il 72% da estero), un Ebitda di 5,6 milioni (Ebitda margin del 13,5%) e un Utile Netto pari a 3,2 milioni. Il Patrimonio Netto si attesta a 13,9 milioni di Euro, l’operating cash flow a 4,2 milioni e la cash conversion al 74% (operating cash flow/Ebitda).

L’ammissione a quotazione è avvenuta attraverso il collocamento esclusivamente rivolto a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri, che hanno generato una domanda superiore di 1,44 volte l’offerta, di complessive 2.910.750 azioni ordinarie (2.646.750 di nuova emissione e 264.000 dall’esercizio dell’opzione di over-allotment).

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,05 euro per azione, con raccolta complessiva di circa 6,0 milioni ed una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 36,2 milioni (equity value post-money).

Il flottante sarà pari al 15,00% del capitale sociale dell’Emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà pari al 16,49%).