Usa valuta restrizioni cloud verso Cina

Secondo indiscrezioni, gli Stati Uniti intendono limitare l’accesso ai servizi di cloud computing alle imprese in Cina.

Lo riporta il Wall Street Journal, precisando che le società Usa, tra cui Amazon e Microsoft, potrebbero dover richiedere l’autorizzazione del governo prima di fornire servizi alle aziende cinesi che utilizzano queste piattaforme per addestrare i modelli di Intelligenza Artificiale (IA).

L’amministrazione Biden ha in programma di rafforzare i controlli sulle esportazioni annunciati in ottobre per limitare la vendita di alcuni chip alla Cina, nel tentativo di ostacolare il progresso del rivale in una tecnologia considerata fondamentale per il futuro geopolitico ed economico del Paese.