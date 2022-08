Il sentiment ribassista su Wall Street si attutisce, ma quota liquidità rimane ‘molto alta’. Tanti investitori si autoescludono dal grande rally estivo

Il sentiment degli investitori è ancora ribassista ma non più “apocalittico” come un mese fa, secondo l’indagine mensile di BofA sui gestori di fondi globali di agosto, mentre aumentano le speranze che l’inflazione e gli shock dei tassi di interesse finiscano nei prossimi trimestri.

BofA, che ha intervistato gli investitori che supervisionano $ 836 miliardi di asset, ha affermato che le allocazioni azionarie sono rimaste negative a meno 26%, ma si tratta di un miglioramento rispetto ai minimi di meno 44% a luglio, livelli visti l’ultima volta nella crisi finanziaria globale del 2008.

Le azioni sono aumentate negli ultimi due mesi dopo una brutale prima metà del 2022 e BofA ha affermato che agosto ha visto una grande rotazione in azioni statunitensi, tecnologia e azioni consumer, mentre gli investitori hanno venduto i titoli difensivi come servizi pubblici, beni di prima necessità e azioni UK. La quota di liquidità non investita nei portafogli è scesa al 5,7% dal 6,1% di luglio, ma è rimasta “molto alta”, afferma BofA.

Il survey di luglio aveva visto crollare al minimo storico le aspettative di crescita globale e profitti aziendali con livelli di liquidità che avevano raggiunto il livello più alto in oltre due decenni, con gli investitori che avevano ridotto notevolmente la loro esposizione agli asset rischiosi. Le allocazioni azionarie erano invece crollate ai livelli visti l’ultima volta quando Lehman Brothers fallì nel 2008.

Nell’ultimo mese l’S&P 500 è salito di ben l’11%, il Nasdaq del 14,8% circa. Dai minimi del 16 giugno l’S&P 500 segna +17% e il Nasdaq +22,8%. In Europa l’Euro Stoxx 50 segna oltre +9% nell’ultimo mese.