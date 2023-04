VanEck lancia il primo ETF in Europa sul settore della difesa

VanEck ha lanciato il primo ETF europeo incentrato sull’industria della difesa. Si tratta del VanEck Defence Ucits ETF, disponibile per ora sulla borsa inglese e tedesca, che fornisce un’esposizione al settore della difesa attraverso società tecnologiche della difesa e società di sicurezza informatica, nonché aziende che forniscono altri prodotti tecnologici all’industria della difesa. Il fondo investirà in business pure-play che generano almeno il 50% dei ricavi dal settore della difesa. Al momento del lancio, le sue dieci principali partecipazioni dell’ETF includono i gruppi multinazionali francesi Thales e Safran e il gruppo di analisi dei big data Palantir Technologies, fondato dal miliardario Peter Thiel.

I componenti dell’ETF hanno tutti una capitalizzazione di mercato di 750 milioni di dollari o superiore, mentre per i futuri candidati si richiede una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari o più e volumi di negoziazione minimi. Il lancio del fondo mira a beneficiare della rinnovata attenzione in Europa alla spesa per la difesa e alla tecnologia sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Martijn Rozemuller, amministratore delegato di VanEck Europe, ha riconosciuto che un ETF sulla difesa ha segnato un punto di rottura con il recente nervosismo tra gli investitori europei e l’industria della difesa. “A causa dell’invasione russa dell’Ucraina, delle tensioni in Asia e dell’incertezza globale, la sicurezza e la difesa sono tornate nei pensieri degli investitori dopo essere state evitate per diversi anni”, ha affermato Rozemuller.

Il fondo applica lo screening delle controversie ai suoi investimenti ed escluderà le società coinvolte in mine antiuomo, armi a grappolo, armi biologiche e chimiche e quelle che utilizzano uranio impoverito e fosforo bianco. Gli investimenti in armi nucleari possono essere inclusi se rientrano nel trattato internazionale di non proliferazione. Il Market Vector Global Defence Industry Index, che tiene traccia della performance delle aziende di difesa globali, è aumentato del 3,57% nell’ultimo anno e del 9,33% da inizio anno.