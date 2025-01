Il Gruppo Mondadori completa l’acquisizione di A.L.I.

Il Gruppo Mondadori ha ufficialmente completato l’acquisizione totale di A.L.I. – Agenzia Libraria International, attraverso la sua controllata Mondadori Libri. Con l’acquisto del restante 25% delle quote, Mondadori Libri detiene ora il 100% della società, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore della distribuzione libraria.

Questa operazione si è concretizzata grazie all’esercizio dell’opzione call, inserita nel contratto originale siglato l’11 maggio 2022, quando Mondadori aveva inizialmente acquisito il 50% del capitale di A.L.I. Il contratto prevedeva la possibilità per Mondadori di acquisire il restante 50% attraverso un impegno di acquisto differito e un accordo di put & call, ciascuno per il 25% del capitale. La prima parte dell’accordo è stata eseguita e comunicata nel gennaio 2023.

Il prezzo provvisorio per l’acquisizione odierna è di 12,2 milioni di euro, pagato in contanti. Questo importo è stato stabilito considerando l’EBITDA medio previsto per il biennio 2023-2024 e la posizione finanziaria netta positiva di A.L.I., che al 31 dicembre 2024 è stimata a 27 milioni di euro. È importante notare che questo prezzo potrebbe subire aggiustamenti dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.