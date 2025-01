Spagna, produzione industriale in calo a novembre

La produzione industriale spagnola ha subito un ulteriore rallentamento nel mese di novembre 2024, segnando un calo dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato, diffuso dall’Ufficio di Statistica nazionale (INE), evidenzia una tendenza negativa già osservata a ottobre, quando la produzione era diminuita dello 0,5%.

Contrariamente alle aspettative degli analisti, che avevano previsto un lieve aumento dello 0,2%, la produzione si è contratta ulteriormente. L’indice grezzo, che non tiene conto degli aggiustamenti stagionali e del calendario, ha mostrato una diminuzione ancora più marcata del 3,4% su base annua. In termini mensili, la produzione industriale è scesa dello 0,8%, segnalando un trend preoccupante per l’economia spagnola, che potrebbe influire sulle prospettive economiche del paese nel breve termine.