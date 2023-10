IG Italia lancia l’evento “IG Trading Room in tour” con gli esperti del trading in tre città italiane

IG Italia lancia “IG Trading Room in tour”, l’appuntamento dal vivo dedicato ai trader per approfondire con gli esperti del settore le strategie e le tecniche operative adatte a navigare in ogni contesto di mercato. L’evento si terrà tra l’8 e il 10 novembre in tre città italiane, e rappresenta un’estensione dal vivo della IG Trading Room, l’innovativo format trasmesso ogni giorno in diretta su YouTube dalla società per individuare le opportunità di trading più interessanti sul mercato.

Il tour si snoderà in tre appuntamenti nelle città di Roma, Padova e Milano e prevede una sessione pomeridiana dalle 17.00 alle 21.00 durante la quale professionisti di primo livello coinvolgeranno i partecipanti in sessioni di trading dal vivo, oltre ad offrire una panoramica sulle performance dei mercati finanziari e sull’andamento previsto per i prossimi mesi.

In ciascuna tappa si alterneranno le sessioni operative di live trading di investitori esperti come Paolo Serafini, Senior Master Trader, Arduino Schenato, Trader privato e Founder di HereForex e Tony Cioli Puviani, Trader ed Investitore, che condivideranno con i partecipanti le loro competenze specializzate e la loro solida expertise tecnica. Ad aprire i lavori ci saranno Fabio de Cillis, Country Manager IG Italia e Andrea Martella, Head of Sales IG Italia.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’attenzione che IG Italia riserva al tema dell’educazione finanziaria. Fin dalla sua nascita, la società si pone infatti l’obiettivo di rafforzare la conoscenza degli investitori sulle dinamiche che caratterizzano il mondo del trading, gli strumenti disponibili e le opportunità offerte dal mercato, accompagnandoli attraverso un’esperienza di investimento completa e consapevole.

L’iniziativa è gratuita, per partecipare è obbligatoria la registrazione al seguente link: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/trading-room-in-tour