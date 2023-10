BNP Paribas amplia la gamma con 15 nuovi Low Barrier Cash Collect Callable con barriere profonde fino al 35%

BNP Paribas ha emesso una nuova serie di Certificate Low Barrier Cash Collect Callable su panieri azionari, di durata triennale (con scadenza fissata il 5 ottobre 2026). I nuovi prodotti prevedono un premio potenziale mensile compreso tra lo 0,70% (8,40% p.a.) e l’1,48% (17,76% p.a.) con effetto memoria e hanno barriere premio e a scadenza che coincidono, poiché fissate entrambe fino al 35% del valore iniziale delle azioni sottostanti.

Opzione Callable e funzionamento

Questa emissione è caratterizzata anche dall’opzione Callable, ovvero la possibilità per gli investitori di ricevere un rimborso anticipato del Certificate al 100% dell’Importo Nozionale a partire dal sesto mese: dal 3 aprile 2024, infatti, mensilmente, l’Emittente (BNP Paribas) ha la facoltà di Richiamare Anticipatamente il Certificate dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Per quanto concerne il funzionamento degli strumenti, la nuova serie di Certificate consente di ottenere premi potenziali con effetto memoria nelle date di valutazione mensili anche nel caso di andamento negativo delle azioni sottostanti purché la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio (fino al 35% del valore iniziale delle azioni sottostanti).

Quando e se il certificate giungerà a scadenza, si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza (fino al 35% del valore iniziale delle azioni sottostanti), il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con effetto memoria; se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello Barriera a Scadenza, il Certificate paga un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

La lista completa dei nuovi prodotti

L’investitore riceve un premio potenziale alla fine di ogni mese, mentre la possibilità di rimborso anticipato consente di beneficiare di un’ottimizzazione del rendimento. Inoltre, gli investitori possono considerare i 15 nuovi Certificate Low Barrier Cash Collect Callable come una soluzione interessante per diversificare il proprio portafoglio investendo su azioni di settori diversi, come il comparto bancario, quello assicurativo, il settore energetico, dei viaggi o quello dell’intelligenza artificiale.

I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/low-barrier-cash-collect/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/lowbarriercc_callable.pdf