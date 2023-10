Da Vontobel 8 nuovi Memory Cash Collect Athena Recovery su basket settoriali

Vontobel amplia la gamma di Athena Certificate quotando sul SeDeX 8 Memory Cash Collect Athena Recovery Certificate. I nuovi strumenti consentono di investire su basket settoriali che spaziano dal farmaceutico alle energie rinnovabili, dalle auto elettriche fino all’abbigliamento/e-commerce, al food delivery beneficiando di una struttura che offre protezione condizionata del capitale a scadenza, premi semestrali predefiniti con effetto memoria e possibilità di rimborso anticipato.

Le caratteristiche principali

Più nel dettaglio, le nuove emissioni hanno scadenza triennale (28 settembre 2026), una Barriera tra il 40% e il 65% e offrono premi semestrali tra il 5% e il 10% annuo. Inoltre, è prevista la possibilità di Rimborso Anticipato a partire da aprile 2025, con Livello Autocall fissato al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale e Prezzo di Acquisto inferiore a 100 euro, da qui il nome “Recovery”. Grazie all’opzione Quanto, tutti gli strumenti che investono in titoli sottostanti quotati su Borse extra UE non sono soggetti al rischio di cambio.

I certificati Athena sono prodotti di investimento con protezione condizionata del capitale, la cui particolarità è una barriera premio pari alla Barriera Autocall (di rimborso anticipato): a partire da aprile 2025, a ogni data di valutazione intermedia, se il sottostante (o il peggiore dei sottostanti in un basket) è pari o superiore alla Barriera Autocall, il Certificato scade e paga il premio. A sua volta, il premio è caratterizzato dall’effetto memoria ovvero, se in una qualsiasi data di valutazione precedente non dovesse verificarsi la condizione di pagamento, il premio non andrebbe perso ma conservato in memoria e, di conseguenza, pagato la successiva data in cui la condizione di pagamento si verifichi.

Jacopo Fiaschini, Head of Flow Products Distribution Italia di Vontobel, ha commentato:

“Con questa emissione abbiamo voluto dare priorità a sottostanti che hanno sofferto particolarmente nell’ultimo periodo in modo da avere barriere profonde e margine di recupero. La protezione condizionata del capitale e l’effetto memoria massimizzano la protezione del capitale e consentono di non perdere un premio se non si verificano le condizioni in una delle date di valutazione. Sono prodotti adatti agli investitori che hanno subito perdite e che sono alla ricerca di rendimenti ma che al tempo stesso non vogliono rinunciare alla protezione”.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Gli scenari alle date di valutazione intermedie sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, che coincide con la Soglia Bonus, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus ma al di sopra della Barriera a scadenza, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro).

3) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti