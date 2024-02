IG amplia l’offerta di CFD sulle criptovalute con Solana e Avalanche

IG Europe ha ulteriormente ampliato il ventaglio di soluzioni per il trading sulle criptovalute con i CFD, mettendo a disposizione dei propri clienti due nuove valute digitali: Solana e Avalanche.

L’offerta di IG per il trading di criptovalute

Seguendo il successo riscontrato dal lancio dei primi certificati turbo al mondo su Bitcoin ed Etheurem, questa nuova emissione arricchisce ulteriormente la già vasta gamma di IG e si inserisce nel percorso di costante potenziamento dell’offerta di strumenti messi a disposizione della clientela che desidera investire tramite prodotti a leva sulle principali criptovalute a livello mondiale.

I nuovi strumenti si aggiungono a quelli già presenti e a disposizione dei clienti IG per le attività di trading con i CFD: Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin cash, Stellar (XLM), NEO, EOS, Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK).

Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia, ha commentato:

“Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un interesse sempre maggiore da parte degli investitori per l’universo delle criptovalute. La scelta di allargare l’offerta di prodotti all’avanguardia su questa asset class deriva dal costante impegno di IG nel rispondere alle esigenze della propria clientela per accompagnarla verso il raggiungimento dei propri obiettivi di investimento. Per il futuro, puntiamo ad innovare e arricchire ulteriormente la nostra gamma non solo sulle criptovalute, ma anche su indici, valute e titoli azionari per garantire quanta più diversificazione ai trader.”

Fermento nel mercato delle criptovalute

Il mondo delle criptovalute sta vivendo un momento particolarmente felice. Nelle ultime quattro settimane l’indice Crypto 10 ha mostrato un incremento del 35%. Gran parte dell’entusiasmo su questo segmento è legato al Bitcoin, che dai minimi di gennaio a $38500 è risalito a $52000, toccando un picco in area $53000 che non si registrava da dicembre 2021.

Le ragioni dei forti acquisti sulle cripto sono molteplici. In primis, l’approvazione a gennaio degli ETF sul Bitcoin Spot, che hanno ampliato notevolmente i possibili acquirenti cripto, istituzionalizzando ancora di più il Bitcoin all’interno del sistema finanziario. Intanto molti operatori del mondo cripto come Coinbase si stanno adoperando per l’approvazione anche di un ETF su Ethereum spot che potrebbe portare ulteriore liquidità nel sistema.

A favorire gli acquisti anche l’avvicinarsi dell’halving, ovvero dimezzare la ricompensa per i minatori di BTC, fenomeno che avviene ogni 4 anni e che dovrebbe realizzarsi a metà aprile.

Altro elemento, secondo gli esperti di IG, che ha portato un’accelerazione degli acquisti è il sentiment FOMO (Fear of Missing Out), la paura di rimanere tagliati fuori da un trend solitamente positivo. Gli investitori vedono che altri stanno guadagnando ed entrano sul mercato per temere di perdere una occasione propizia. Nel mercato delle cripto si è assistito più volte a questo fenomeno di forti acquisti in brevi periodi.