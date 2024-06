Societe Generale propone il primo certificato a leva fissa per investire sul rialzo dell’azionario indiano

Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana sul segmento dei certificati a leva fissa con l’89% del controvalore scambiato da inizio anno, amplia la gamma offerta sul SeDeX mettendo a disposizione degli investitori italiani il primo Certificato a Leva Fissa Long +5x per investire sul mercato azionario indiano.

Nello specifico, il nuovo Certificato a Leva Fissa +5x, con codice ISIN DE000SY1HJE5, consente di investire con leva giornaliera al rialzo sull’andamento dell’AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF EUR ACC, un ETF, denominato in euro, che ha l’obiettivo di replicare l’andamento dell’indice MSCI India Net TR in USD, consentendo di ottenere un’esposizione a circa l’85% della capitalizzazione totale del mercato azionario Indiano.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“La quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana di questo nuovo Certificato a Leva Fissa Long x5 sull’ETF Amundi MSCI India conferma la volontà di Societe Generale di ampliare la gamma di sottostanti su cui gli investitori italiani possono prendere un’esposizione a leva in modo facile ed efficace. Dopo il successo riscontrato del Certificato a Leva Fissa Long +7x sull’indice HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), Societe Generale mette ora a disposizione degli investitori uno strumento che consente di amplificare i movimenti di un altro grande mercato azionario, quello indiano. L’India sta vivendo un momento di forte espansione attestandosi come una delle aree più dinamiche a livello globale.”

Con l’emissione di questo nuovo strumento, l’offerta di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale risulta composta da oltre 130 sottostanti tra azioni italiane ed estere, indici e ETF azionari, tassi di cambio, future obbligazionari e future su materie prime.

I Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questo certificato non ha una scadenza predefinita (open-end).

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/