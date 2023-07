IEG: acquisisce il 100% di Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial

Italian Exhibition Group (“IEG”), attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali ha acquisito, attraverso la propria controllata IEG Brasil Eventos, il 100% della società brasiliana Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial.

La società organizza dal 2011 manifestazioni fieristiche ed eventi on line nel settore dello spazio, degli eVTOLs, dei droni, dei robot autonomi e della geotecnologia, ambiti in cui il Brasile si sta posizionando come mercato di riferimento per l’America Latina. L’ultima edizione ha annoverato più di 5.700 partecipanti provenienti da 33 paesi, 150 relatori e 120 aziende in fiera.

Il corrispettivo dell’acquisizione è pari a 10,4 milioni di Real brasiliani (circa 2 milioni di euro), dei quali il 50% corrisposto al closing, mentre la restante parte è subordinata al raggiungimento degli obiettivi economici di piano 2023-2025. L’acquisizione da parte di IEG è finanziata con mezzi propri.