Nucera: fissato prezzo Ipo a €20 per azione, market cap 2,53 mld

Industrie De Nora, thyssenkrupp AG e thyssenkrupp nucera hanno fissato il prezzo finale dell’offerta per le azioni di thyssenkrupp nucera a 20,0 per azione. In totale, sono state collocate 30.262.250 azioni (comprese le azioni in over-allotment).

Il prezzo finale dell’offerta implica una capitalizzazione di mercato pari a 2,53 miliardi. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 24% del capitale sociale.

thyssenkrupp AG continuerà il suo impegno come azionista di e manterrà una partecipazione di maggioranza nella società leader nelle tecnologie di elettrolisi ad alta efficienza. Anche De Nora è intenzionata a continuare la sua partnership di lunga data con thyssenkrupp AG e thyssenkrupp nucera.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte è previsto per il 7 luglio 2023.