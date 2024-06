Lusso tra opportunità e prospettive future. Come investire sul settore con un Cash Collect

Il mercato del lusso globale ha registrato una ripresa significativa nel post Covid, con una crescita delle vendite sostenuta da un aumento della domanda da parte dei consumatori più giovani e dai mercati emergenti. La capacità delle aziende di personalizzare l’esperienza del cliente sarà fondamentale per stare al passo con i tempi. Utilizzando i Cash Collect Certificate, prodotti finanziari in grado di conciliare in varie strutture la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio, è possibile prendere posizione sul settore delle utility ed energetico puntando ai titoli più promettenti. Brunello Cucinelli, Porsche, Moncler e Salvatore Ferragamo sono quattro esempi di aziende che hanno adattato le loro strategie per rispondere ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori.

Un settore al passo con i tempi

Il settore del lusso ha mostrato una notevole resilienza di fronte alle turbolenze economiche globali. Nonostante l’impatto iniziale della pandemia di Covid-19, che ha causato una temporanea contrazione delle vendite a causa della chiusura dei negozi fisici e delle restrizioni ai viaggi, il comparto è riuscito a rimbalzare rapidamente. Il 2023 ha visto un aumento delle vendite, alimentato da un mix di ripresa dei consumi e aumento della domanda nei mercati chiave come Cina, Stati Uniti e Medio Oriente.

Le aziende del lusso hanno adattato le loro strategie per rispondere ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori. L’integrazione di esperienze digitali, come la realtà aumentata per il fitting virtuale e gli eventi online esclusivi, ha migliorato l’accessibilità dei prodotti di lusso, attirando una clientela più giovane e tecnologicamente sofisticata.

Le opportunità di crescita

La digitalizzazione è una delle principali opportunità, con l’implementazione di piattaforme di e-commerce avanzate e l’uso dei social media per il marketing e l’interazione con i clienti, che hanno ampliato notevolmente la portata dei brand di lusso. Inoltre, l’uso di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI) e l’analisi dei dati permette una personalizzazione estrema dell’esperienza di acquisto, migliorando la fidelizzazione dei clienti.

I mercati emergenti, in particolare in Asia e America Latina, stanno diventando sempre più importanti per il settore del lusso. La crescita economica in queste regioni ha portato a un aumento del reddito disponibile e a una classe media in espansione desiderosa di accedere a beni di lusso. La Cina, in particolare, rappresenta una fetta significativa del mercato globale del lusso, con i consumatori cinesi che si stanno spostando verso acquisti domestici piuttosto che fare shopping all’estero a causa delle restrizioni sui viaggi.

La sostenibilità sta diventando una priorità crescente per i consumatori di lusso, che sono sempre più consapevoli dell’impatto ambientale e sociale delle loro scelte di acquisto. Le aziende del lusso stanno rispondendo con iniziative sostenibili, come l’uso di materiali eco-compatibili, pratiche di produzione etiche e programmi di riciclo. Questo non solo migliora l’immagine del marchio, ma risponde anche alle aspettative di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Le prospettive future

Il futuro del settore del lusso sarà fortemente influenzato dalla capacità delle aziende di personalizzare l’esperienza del cliente. L’uso di AI e big data consentirà di offrire esperienze su misura, che vanno dalla selezione dei prodotti alle comunicazioni di marketing personalizzate. Inoltre, l’innovazione continuerà a giocare un ruolo cruciale, con nuove tecnologie che migliorano la qualità e l’unicità dei prodotti di lusso.

La linea di confine tra moda e tecnologia sta diventando sempre più sottile. Le collaborazioni tra brand di lusso e aziende tecnologiche stanno portando a prodotti innovativi come gli smartwatch di lusso e gli accessori tecnologici. Questi prodotti non solo offrono funzionalità avanzate ma mantengono anche l’estetica e l’esclusività tipiche del lusso.

Per rimanere competitivi, i brand di lusso stanno diversificando i loro portafogli di prodotti. Questo include l’espansione in nuove categorie come il beauty e il wellness, e l’offerta di esperienze di lusso come i viaggi esclusivi e gli eventi privati. Questa diversificazione aiuta a ridurre la dipendenza da un singolo segmento di mercato e ad attrarre una clientela più ampia.

Alcuni pilastri portanti del lusso

Brunello Cucinelli, Porsche, Moncler e Salvatore Ferragamo sono nomi che risuonano fortemente nel settore del lusso per diverse ragioni, ciascuno rappresentando un pilastro fondamentale con la propria distintiva filosofia e approccio al mercato.

Brunello Cucinelli rappresenta un esempio di successo nel combinare artigianato tradizionale e innovazione sostenibile. L’azienda, famosa per i suoi capi di cashmere, ha costruito una forte identità basata sull’etica del lavoro e sulla sostenibilità. Il brand continua a espandersi globalmente mantenendo un focus sulla qualità e sull’artigianalità, che rimangono i pilastri del suo successo.

rappresenta un esempio di successo nel combinare artigianato tradizionale e innovazione sostenibile. L’azienda, famosa per i suoi capi di cashmere, ha costruito una forte identità basata sull’etica del lavoro e sulla sostenibilità. Il brand continua a espandersi globalmente mantenendo un focus sulla qualità e sull’artigianalità, che rimangono i pilastri del suo successo. Porsche sta ridefinendo il concetto di lusso nel settore automobilistico con la sua strategia di elettrificazione. La Taycan, la prima auto elettrica del marchio, ha ricevuto recensioni entusiastiche e dimostra l’impegno di Porsche verso un futuro sostenibile. Inoltre, Porsche continua a innovare con tecnologie avanzate e design all’avanguardia, mantenendo la sua reputazione di eccellenza ingegneristica.

sta ridefinendo il concetto di lusso nel settore automobilistico con la sua strategia di elettrificazione. La Taycan, la prima auto elettrica del marchio, ha ricevuto recensioni entusiastiche e dimostra l’impegno di Porsche verso un futuro sostenibile. Inoltre, Porsche continua a innovare con tecnologie avanzate e design all’avanguardia, mantenendo la sua reputazione di eccellenza ingegneristica. Moncler ha saputo reinventarsi attraverso collaborazioni creative e collezioni capsule che mantengono il marchio rilevante e desiderabile. L’azienda ha ampliato il suo portafoglio oltre l’outerwear, entrando nel mondo della moda prêt-à-porter senza perdere il suo DNA. Moncler continua a crescere grazie alla sua capacità di innovare e di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.

ha saputo reinventarsi attraverso collaborazioni creative e collezioni capsule che mantengono il marchio rilevante e desiderabile. L’azienda ha ampliato il suo portafoglio oltre l’outerwear, entrando nel mondo della moda prêt-à-porter senza perdere il suo DNA. Moncler continua a crescere grazie alla sua capacità di innovare e di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato. Salvatore Ferragamo, con la sua lunga tradizione nel settore delle calzature di lusso, sta attuando una strategia di rinnovamento del marchio per attrarre un pubblico più giovane. L’azienda sta investendo in design contemporanei e campagne di marketing mirate per rimanere competitiva. Inoltre, Ferragamo sta esplorando nuove tecnologie e materiali sostenibili per soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori moderni.

Questi marchi non solo contribuiscono alla crescita del settore del lusso, ma ne definiscono anche gli standard attraverso l’innovazione, la qualità e l’attenzione ai dettagli. Sono esempi di eccellenza che continuano a ispirare e influenzare il mercato globale del lusso. Il loro successo è il risultato di una combinazione di tradizione, innovazione e un forte impegno verso la sostenibilità e l’etica, elementi sempre più importanti per i consumatori moderni.

Cash Collect con effetto “All Coupon” e meccanismo “Fast”

Un modo alternativo di investire sul settore della moda è quello di utilizzare i certificati d’investimento come i Fast All Coupon Cash Collect di BNP Paribas emessi di recente sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana.

Di durata biennale, i nuovi Certificati offrono potenziali premi mensili con effetto memoria tra lo 0,65% (7,80% p.a.) e l’1,60% (19,20% p.a.) dell’Importo Nozionale e hanno barriere a scadenza e premio che coincidono, poiché fissate entrambe fino al 35% del valore iniziale dei sottostanti. Con questa emissione, BNP Paribas arricchisce la sua gamma di Cash Collect certificate con l’effetto All Coupon: un’importante innovazione pensata per permettere all’investitore di massimizzare il rendimento dello strumento.

I certificate All Coupon, prevedono infatti la possibilità di scadenza anticipata alla fine del 12° e del 18° mese, quindi rispettivamente a giugno 2025 e dicembre 2025: in queste due date, qualora la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo livello Step-Down, il certificate scade e corrisponde, oltre all’Importo Nozionale e al premio mensile, tutti i potenziali premi mensili futuri che il Certificate avrebbe corrisposto se fosse arrivato alla naturale scadenza (12 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a giugno 2025; 6 premi mensili nel caso in cui il rimborso anticipato avvenga a dicembre 2025). A questi si aggiungono inoltre gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente, grazie all’effetto memoria.

Il livello Step-Down è decrescente, incrementando la possibilità di scadenza anticipata. Difatti, grazie al meccanismo Fast, che decresce dal 98% (12° mese) al 96% (18° mese), l’investitore può ottenere tutti i premi mensili previsti in modo più rapido.

Rendimento annuo del 9,84% sulle big del lusso

I panieri dei 15 certificati della nuova serie sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di prendere esposizione su un’ampia varietà di settori. Tra questi troviamo proprio quello (ISIN NLBNPIT245Q2) formato da quattro colossi attivi nel settore del lusso come Brunello Cucinelli, Porsche, Moncler e Salvatore Ferragamo. Il prodotto pagherà un premio mensile pari allo 0,82% dell’importo nozionale (0,82 euro, pari a un rendimento potenziale del 9,84% annuo) ad ogni data di valutazione mensile in cui il valore dell’azione sottostante è maggiore o uguale al livello barriera, posto al 60%.

In corrispondenza delle due date di scadenza anticipata, se il valore di tutti i sottostanti è maggiore o pari al livello Step-Down (pari al 98% al 12° mese e pari al 96% al 18° mese), il certificate scade e paga 100,82 euro più gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente (effetto memoria) più tutti i premi mensili futuri (effetto All Coupon). In caso la scadenza avvenga alla prima data prevista (13 giugno 2025), i premi saranno 12, per un totale in questo caso di 109,84 euro; oppure 6 in caso la scadenza si verifichi alla seconda data (15 dicembre 2026), per un totale di 104,92 euro.

Qualora, invece, il certificate giunga alla scadenza prevista dopo due anni (17 giugno 2026) sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello barriera (60%), il prodotto paga l’importo nozionale (100 euro) più il premio (0,82 euro) e gli eventuali premi non pagati precedentemente grazie all’effetto memoria.

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello barriera (60%), il certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo nozionale).

Di seguito le analisi di scenario a scadenza:

I giudizi degli analisti sui titoli del paniere

Il consensus raccolto da Bloomberg sui quattro titoli del paniere è riportato nella tabella qui sopra. Su Porsche prevalgono le raccomandazione di acquisto (buy) rispetto a chi suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e solo un analista dice di vendere (sell). Su Brunello Cucinelli e Moncler, invece, gli hold prevalgono leggermente rispetto ai buy, mentre i sell sono sempre una minoranza. Inoltre, il target price medio indica che attualmente questi quattro titoli appaiono ancora sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Fast All Coupon Cash Collect, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il settore del lusso). Questi certificati offrono all’investitore sia la possibilità di ricevere premi mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti entro i limiti del livello barriera, sia di cavalcare l’andamento rialzista dei mercati azionari, grazie alla possibilità di richiamo anticipato con effetto All Coupon. Ad esempio, in caso di scadenza anticipata del certificato dopo un anno (giugno 2025), all’investitore verranno corrisposti anche i premi del secondo anno di vita del certificate, godendo della possibilità di massimizzare il proprio investimento.