I trader di IG prediligono gli indici. Ecco tutti i vantaggi dei Turbo24

Negli ultimi anni hanno acquisito sempre più popolarità i Turbo Certificate di IG, certificati di investimento che si sono dimostrati come strumenti utili in tutte le fasi di mercato, anche in un contesto caratterizzato da alta volatilità, permettendo all’investitore di reagire tempestivamente ai movimenti di mercato.

I Turbo24 di IG sono i primi certificati di investimento al mondo ad essere negoziati 24 ore su 24 e 5 giorni su 7, anche quando il mercato sottostante è chiuso. Questo rappresenta un vantaggio enorme per il trader che utilizza i prodotti di IG in quanto ha la possibilità di entrare o uscire dal mercato anche quando gli altri operatori non possono farlo.

Questi strumenti sono quotati sul mercato regolamentato di Spectrum Markets, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), e consentono di investire sia al rialzo che al ribasso su una sempre più vasta selezione di azioni europee e statunitensi, ma anche valute, indici e materie prime e criptovalute.

In quest’ottica se l’operatore pensa che il prezzo di mercato dell’asset sottostante salirà, allora acquisterà un Turbo24 long, al contrario se pensa che il prezzo di mercato scenderà opterà per un Turbo24 short.

Sottostanti più tradati

Negli ultimi 30 giorni tra le asset classes più tradate con i certificati Turbo24 sulla piattaforma di IG troviamo gli indici, seguiti dalle materie prime, forex, azioni e infine le criptovalute.

Per quanto riguarda i singoli sottostanti, tra i più tradati negli ultimi 30 giorni troviamo: US500 Future; Germany40; EUR/USD; US Tech 100 Future; Wall Street; Oil US Crude; CAC40; USD/JPY; EUR/JPY e l’oro.

Per quanto riguarda i titoli azionari più scambiati negli ultimi 30 giorni troviamo in cima troviamo: Alphabet; Tesla; Amazon; Beyond Meat; Apple; Facebook.

Leva flessibile e rischio limitato

I certificati Turbo sono prodotti finanziari derivati caratterizzati dalla presenza della leva finanziaria, un meccanismo che permette di aumentare l’esposizione sui mercati, investendo una somma maggiore rispetto al proprio capitale, amplificando così le performance degli investimenti.

Nei Turbo24 questo meccanismo è flessibile permettendo ai trader di scegliere la leva che preferiscono utilizzare sui diversi sottostanti, in questo modo l’investimento iniziale sarà moltiplicato a seconda del valore scelto, ad esempio 3x o 10x fino a leve più elevate. Grazie alla presenza della leva finanziaria, fare trading con i Turbo24 di IG risulta essere meno costoso rispetto all’acquisto o alla vendita direttamente dell’asset sottostante, perché basterà impegnare solo una frazione di capitale rispetto al valore totale dell’ordine.

Ma i vantaggi non finiscono qui. I Turbo24 si caratterizzano anche per avere un limitato livello di rischio dal momento che ciascun ordine ha un livello di knock-out prestabilito che, se raggiunto, comporta la chiusura automatica della posizione. Grazie alla presenza del livello di knock-out, fin dall’apertura della posizione il trader saprà a quanto ammonta l’eventuale perdita massima dell’operazione, ma qualunque cosa accada con i Turbo24 di IG non è mai possibile perdere più dell’investimento iniziale.

Cash-back fino a €1.000

Un altro vantaggio nell’operare con la piattaforma di IG sui certificati turbo è la presenza del cash-back, che di recente è stato introdotto anche per i clienti attuali e non solo per i nuovi iscritti. Con il cash-back è possibile ricevere, se non si è ancora clienti di IG, 3 euro ogni 1.000 Turbo24 negoziati, per un massimale di 1.000 euro per operazioni con un valore nozionale superiore ai €500. Inoltre, i clienti di IG potranno beneficiare di un rimborso in base all’operatività effettuata.

Formazione, affidabilità ed esperienza

Con l’obiettivo di rendere il trading con i certificati sempre più trasparente e consapevole, IG mette a disposizione, con l’IG Academy, una vasta gamma di risorse e corsi online gratuiti, oltre che webinar e seminari in modo da permettere un continuo miglioramento delle conoscenze sul trading. Sempre aggiornato anche il canale YouTube con video educational e dirette operative quotidiane e settimanali dove trader esperti mostrano in diretta le loro strategie.