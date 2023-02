Avvio sulla parità per le borse europee in attesa degli indici Pmi dell’eurozona

Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici che avviano la seduta sotto la parità, in attesa degli indici Pmi manifatturiero e dei servizi dell’eurozona. L’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in calo dello 0,20% trovandosi così a quota 4.262 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib dopo pochi minuti di contrattazione si trova a quota 27.560 punti in calo dello 0,13%.

Debolezza generalizzata con l’indice Dax40 di Francoforte a 15.464 punti, leggermente sotto la parità, così come l’Ibex35 spagnolo. Deboli anche il Cac40 francese e il Ftse 100 inglese.

Infine, lo spread Btp/Bund avvia la seduta a 182 punti base in rialzo di oltre il 2%.

Sul fronte dati macroeconomici, oltre agli indici Pmi dell’eurozona sarà da monitorare l’indice Zew tedesco.