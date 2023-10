HANetf avvia collaborazione con ETPLink per la gestione degli ordini per due ETC

HANetf, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha annunciato oggi di aver scelto la piattaforma di gestione degli ordini ETPLink per automatizzare le transazioni sul mercato primario degli Exchange Traded Products di due prodotti: il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (Ticker: RMAU) e lo SparkChange Physical Carbon EUA ETC (Ticker: CO2).

ETPLink è infatti una piattaforma indipendente, costruita sulla Distributed Ledger Technology, che consente attraverso un unico accesso di gestire le transazioni sul mercato primario degli ETP, semplificando il processo di creazione e riscatto per i market maker, gli emittenti, i depositari, gli agenti di trasferimento e i PT desk.

La piattaforma fornisce agli utenti autorizzati dati di riferimento unificati sui prodotti, con lo scopo di semplificare i flussi operativi tramite un’interfaccia utente basata su web e API – application programming interface – come FIX, un protocollo di comunicazione elettronica per lo scambio internazionale, in tempo reale, di informazioni sulle transazioni di titoli.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a HANetf, Apex Group e The Royal Mint su ETPLink”, commenta Roger Balch, Director of Business Development and Operations di ETPLink. “L’ingresso sulla nostra piattaforma di questi prodotti ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nella gestione degli ordini sul mercato degli ETP. Questo accordo permetterà così ai soggetti coinvolti di ridurre il rischio operativo, creando efficienza”.