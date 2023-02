Home Depot in calo nel premarket dopo ricavi e guidance sotto le attese

Home Depot ha pubblicato i conti del quarto trimestre prima dell’apertura di Wall Street.

Nel trimestre conclusosi il 29 gennaio, Home Depot ha registrato vendite per 35,83 miliardi di dollari, in crescita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che ha registrato entrate per 35,72 miliardi di dollari.

Anche l’utile netto dichiarato del rivenditore di 3,36 miliardi di dollari è stato superiore dello 0,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, che era di 3,35 miliardi di dollari, o 3,21 dollari per azione.

Nonostante il contesto di livelli record di inflazione, un cambiamento nel comportamento dei consumatori e un rallentamento del mercato immobiliare, il rivenditore di articoli per la casa ha ripetutamente superato le aspettative di Street nell’ultimo anno ma non le stime relative alla guidance.

La società lo ha attribuito esclusivamente a un calo dei costi del legname, che era aumentato di prezzo a causa della carenza a livello nazionale nell’anno fiscale 2021. Il calo del legname ha avuto un impatto negativo sulle vendite comparabili dello 0,7%, ha affermato la società.

La società ha fornito un outlook debole per il 2023 e prevede che le vendite e le vendite comparabili saranno approssimativamente piatte.

Inoltre, Home Depot prevede un tasso di margine operativo di circa il 14,5%, che è influenzato da un investimento di $ 1 miliardo nella crescita dei salari.

Home Depot prevede un calo percentuale di una cifra a metà dell’utile diluito per azione.

Il CFO Richard McPhail, ha affermato che la società si aspetta una spesa dei consumatori piatta nei prossimi trimestri e una certa pressione nel settore dei beni, che è ciò che ha portato alla guida di prospettive piatte.