Coca Cola, trimestre in linea con le attese, outlook 2023 positivo

Coca Cola trimestre in linea con le attese, outlook positivo

Coca-Cola, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha registrato ricavi netti in crescita del 7% a 10,13 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre del 2022.

I ricavi organici sono cresciuti del 15%. Il margine operativo adjusted è stato del 22,7% rispetto al 22,1% dell’anno precedente.

L’utile per azione è sceso del 16% a 0,47 dollari, mentre l’utile per azione adjusted è stato di 0,45 dollari.

“Sebbene il 2022 abbia portato molte sfide, siamo orgogliosi dei nostri risultati complessivi in un ambiente operativo dinamico – ha affermato il CEO James Quincey – All’inizio del 2023, continuiamo a investire nelle nostre capacità e rafforzare l’allineamento con i nostri partner di imbottigliamento per mantenere la flessibilità”.

Gli analisti di Refinitiv si aspettavano in media, un utile per azione di 0,45 dollari su ricavi per 10,02 miliardi di dollari.

Il flusso di cassa relativo alle operazioni è stato di 11 miliardi per l’intero anno, con un calo di 1,6 miliardi rispetto all’anno precedente, poiché la forte performance aziendale è stata più che compensata dall’accumulo deliberato di scorte a fronte di un ambiente volatile delle materie prime.

Outlook per 2023 positivo:

Coca-Cola prevede una crescita organica dei ricavi compresa tra il 7% e l’8% nell’intero esercizio 2023 e un utile per azione rettificato in crescita tra il 4% e il 5%, rispetto alla stima media degli analisti pari al 2,96%.