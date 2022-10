Heineken chiude nove mesi del 2022 con €2,2 mld di utile netto. Cresce Asia ma diminuisce domanda globale. Titolo in calo

Il produttore di birra Heineken in Borsa cede al momento oltre l’8% dopo aver presentato i conti del terzo trimestre, oltre che dei primi nove mesi del 2022. In particolare, il gruppo olandese, ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto di 2,2 miliardi di euro in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 in cui la società aveva beneficiato della vendita della sua partecipazione in United Breweries.

Nonostante tutto, nel terzo trimestre il gruppo ha registrato un aumento del 27,5% del fatturato, trainato in particolar modo da una ripresa delle vendite in Asia, anche se i vertici del gruppo hanno evidenziato un calo della domanda nel resto del mondo.