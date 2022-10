Partenza debole in Europa in attesa della riunione della Bce di domani. Ftse Mib a 22.150 punti

Partenza debole per le borse europee con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che avviano la seduta infrasettimanale all’insegna della debolezza. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento a quota 3.573 punti in calo dello 0,35%, mentre il nostro indice di riferimento Ftse Mib si trova in calo dello 0,57% a quota 22.161 punti. Debolezza anche sull’indice tedesco Dax30 che al momento si trova poco sopra al livello di supporto a quota psicologica dei 13.000 punti muovendosi poco sotto la parità.

Infine lo spread btp/bund avvia la seduta in calo dell’1,95% a 217 punti base.