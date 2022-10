Deutsche Bank batte le aspettative con +475% degli utili, miglior trimestre dal 2006

Nella giornata di oggi il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha pubblicato i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2022, periodo chiuso con un forte aumento degli utili nonostante le tante criticità.

In particolare, nel terzo trimestre, il gruppo ha registrato un aumento del 475% dell’utile e questo grazie al ramo investment banking che ha visto un boom degli scambi nonostante un calo degli accordi.

Nel dettaglio, Deutsche Bank nel terzo trimestre ha messo a segno un utile netto a 1,2 miliardi di euro, valore maggiore delle aspettative e più che triplicato rispetto all’anno scorso; il suo trimestre più alto dal 2006. Basti pensare che nello stesso trimestre dell’anno scorso la banca aveva registrato un utile netto di 194 milioni di euro.

Deutsche Bank ha registrato un aumento dei ricavi in tutte le sue principali divisioni.

Gli ottimi risultati sono stati sottolineati anche da Christian Sewing, amministratore delegato di Deutsche Bank che sottolinea come “nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2022, abbiamo ottenuto i nostri migliori profitti in più di un decennio per entrambi questi periodi”.

Questo per Deutsche Bank è il nono trimestre consecutivo in profitto, una tendenza positiva di tutto rispetto considerando i diversi anni di perdite e questo in un contesto macroeconomico e geopolitico ricco di insidie

Nonostante gli ottimi risultati lo stesso Sewing, in una lettera ai dipendenti, ha affermato che “è essenziale continuare a prestare molta attenzione ai costi” e per questo motivo la banca procede con i tagli del personale e questo principalmente dovuto ad un calo degli accordi di finanziamento.