HANetf: Space e Intuitive Machines entrano nell’ETF sulla Space Economy

HANetf, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha effettuato un significativo ribilanciamento dell’ETF Procure Space (YODA).

Il prodotto di HANetf sulla Space Economy quotato su Borsa Italiana nel giugno 2021, che comprende aziende che generano i loro ricavi da attività extraterrestri, come operatori e hardware satellitari, nonché da temi a più lungo termine come il turismo spaziale e l’ospitalità, ha deciso di sviluppare un focus sulla tecnologia lunare con l’ingresso di due nuove partecipazioni: Space e Intuitive Machines.

In particolare, proprio il turismo è stato un tema caldo negli ultimi tempi, soprattutto dopo che Virgin Galactic (una partecipazione di YODA) ha avviato con successo la promozione turistica con il razzo Unity. Sulle ali dell’anticipazione, le azioni della società hanno registrato un balzo del 12% e il settore nascente non sembra destinato a rallentare nel breve periodo.

Oltre a questo, un numero crescente di aziende sta guardando alla Luna per scopi di estrazione mineraria, ricerca e persino per abitarla. Il settore “cislunare”, cioè le attività che riguardano lo spazio tra la Terra e la Luna, è in forte crescita e potrebbe avere un enorme potenziale nei prossimi anni.

“Space, quotata in borsa solo nell’aprile di quest’anno, è una società di esplorazione lunare con un background nello sviluppo di rover e lander lunari. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di aiutare a identificare e mappare le risorse vitali sulla Luna. Dato che un numero sempre maggiore di nazioni intende stabilire basi sul satellite della Terra, l’accesso a risorse prontamente disponibili sarà una necessità molto ambita. Il traguardo che si vuole raggiungere in questo momento è l’acqua lunare, una risorsa fondamentale per la vita umana.

Intuitive Machines, che si è fusa con una società di acquisizione speciale (SPAC) a febbraio e ha iniziato a negoziare sul Nasdaq, invece, si è diversificata diventando una società spaziale multi-offerta di tipo pure-play. Nonostante la sua relativa giovinezza, l’azienda si è aggiudicata diversi contratti lunari della NASA relativi alla consegna di carichi utili sia in orbita che sulla superficie della Luna. Abbiamo sentito parlare molto della possibilità di ricavare valore dall’economia cislunare e questa società si è posizionata in modo unico per concentrarsi su molte di queste potenziali opportunità e su altre. Sebbene sia nuova sui mercati pubblici, la società ha attirato l’attenzione di investitori specializzati nel settore spaziale e non solo” ha così commento Andrew Chanin, CEO di Procure AM, società partner di HANetf nella quotazione di YODA.