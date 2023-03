BNP Paribas AM quota due nuovi ETF obbligazionari ESG

BNP Paribas Asset Management ha annunciato il lancio di due ETF obbligazionari, che sono quotati a partire da oggi su Euronext Paris, Borsa Italiana e la borsa tedesca Xetra. Questi nuovi ETF vanno ad arricchiscono la gamma di fondi indicizzati obbligazionari di BNPP AM, che adesso comprende 17 ETF che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

I due nuovi ETF obbligazionari targati BNP Paribas sono:

BNP Paribas Easy Euro Aggregate Bond SRI Fossil Free

Questo fondo mira a replicare la performance dell’indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) e offre agli investitori un’esposizione alle obbligazioni investment grade sovrane e societarie denominate in euro, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

L’indice esclude gli emittenti di settori con impatti ESG negativi, come i combustibili fossili, quelli che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e quelli coinvolti in controversie relative ai criteri ESG.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y

Questo fondo replica l’indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) investendo almeno il 90% del suo patrimonio in titoli di debito emessi dai governi dell’Eurozona, nel rispetto dei criteri ESG. L’indice seleziona titoli di Stato denominati in euro con scadenze comprese tra 1 e 3 anni.

Il nuovo strumento completa la nostra offerta esistente su questa classe di indici, già coperta su scadenze di 3-5 anni e tutte le scadenze.

Classificati come Articolo 8 secondo i regolamenti SFDR, questi due nuovi fondi si aggiungono alla gamma di indici obbligazionari sostenibili di BNP Paribas Asset Management, composta ora da 17 ETF che coprono l’intero spettro delle classi di attivo, dai titoli di Stato alle obbligazioni societarie e alle obbligazioni verdi.