HANetf quota il primo ETF a gestione attiva di Harbor Capital per l’assistenza sanitaria in Europa

HANetf annuncia il lancio di Harbor Health Care UCITS ETF (WELL), ETF a gestione attiva gestito da Westfield Capital Management. Quest’ultimo è un asset manager registrato dalla SEC che si dedica a fornire servizi di gestione degli investimenti offerti a clienti istituzionali e privati facoltosi. Il suo team di investimento di lungo corso e riconosciuto per la sua esperienza utilizza un processo di ricerca approfondita e fondamentale, gestendo soluzioni di investimento sui mercati azionari nazionali di crescita che coprono l’intero spettro di capitalizzazione di mercato per soddisfare diverse esigenze di investimento. Attualmente, vanta 21 miliardi di dollari di masse in gestione (AUM).

Grazie a questo nuovo prodotto, il team di investimento di Westfield punta a cogliere la crescita secolare e l’innovazione del sistema sanitario statunitense, investendo in aziende di qualità con prodotti, tecnologie e servizi differenziati che soddisfano i criteri di valutazione disciplinati del team. Nel corso degli anni, i costi della sanità sono aumentati e le previsioni indicano una continua tendenza al rialzo. È probabile che sia necessario un cambiamento più ampio verso approcci basati sul valore nell’ambito dell’assistenza sanitaria, che pongano l’accento sulla riduzione dei costi delle cure e sul miglioramento dei risultati per i pazienti. Ciò offre opportunità alle aziende sanitarie meglio posizionate per facilitare la transizione verso la qualità rispetto alla quantità.

Charlie McCain, CEO di Harbor Capital, ha così commentato:

“Siamo entusiasti di entrare nel secondo mercato regionale più grande per gli ETF, quello europeo. La collaborazione con HANetf ci offre una soluzione semplice per mettere a disposizione degli investitori le nostre capacità di investimento e il nostro marchio, il tutto con l’obiettivo di rimanere efficienti dal punto di vista dei costi e in grado di beneficiare di una rete di distribuzione precostituita in tutta Europa.”

Matthew Renna, Managing Partner & Portfolio Manager di Westfield Capital Management, ha aggiunto:

“Siamo felici di consolidare la partnership di lunga data con Harbor Capital e di avviare questo nuovo rapporto con HANetf per offrire agli investitori europei un’opzione di investimento puramente finanziaria nel settore sanitario. La volatilità del mercato e del settore negli ultimi anni ha presentato interessanti opportunità di investimento in alcune delle aziende di maggiore qualità e riteniamo che la convergenza dell’innovazione e dell’assistenza dovrebbe portare a rendimenti per gli azionisti superiori nel prossimo decennio.”

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha quindi concluso: