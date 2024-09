Global X lancia tre nuovi ETF con strategie su infrastrutture europee, difesa e IA

Global X ETFs Europe annuncia il lancio su Borsa Italiana di tre nuovi prodotti della sua gamma tematica: il Global X European Infrastructure Development UCITS ETF (BRIJ), il Global X Defence Tech UCITS ETF (ARMR) e il Global X Artificial Intelligence UCITS ETF (AIQE). BRIJ è concepito per permettere di beneficiare dei significativi investimenti e sviluppi in Europa nell’ambito delle infrastrutture, mentre ARMR e AIQE sono stati pensati per offrire agli investitori europei l’accesso a due settori – la difesa e l’intelligenza artificiale – in grande evoluzione e sempre più interconnessi a causa del rapido sviluppo tecnologico.

In Europa, le infrastrutture si intersecano con diverse priorità chiave come la sicurezza nazionale, l’indipendenza delle catene di fornitura e l’efficienza energetica. Di conseguenza, i governi europei hanno lanciato ambiziosi programmi di investimento infrastrutturale incentrati sull’ammodernamento e il rafforzamento delle reti. Secondo il Global Infrastructure Outlook, il gap europeo negli investimenti infrastrutturali – la differenza tra le attuali tendenze di investimento e gli investimenti effettivamente necessari – potrebbe raggiungere i due trilioni di dollari entro il 2040. Alla luce di questa opportunità, BRIJ cerca di investire in società che possono trarre vantaggio da queste iniziative paneuropee di ammodernamento ed espansione delle infrastrutture.

“Con gli importanti stanziamenti destinati ai progetti infrastrutturali da parte dell’UE e dei governi nazionali, BRIJ si differenzia dal tradizionale investimento in infrastrutture utilizzando un approccio pure-play focalizzato sull’Europa”, ha dichiarato Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy di Global X. “Punta quindi a investire in società che possono beneficiare del potenziale aumento delle iniziative per la modernizzazione delle infrastrutture in tutta la regione”.

Lo sviluppo tecnologico ha portato a una serie di nuove minacce per la sicurezza nazionale. Se le tradizionali insidie militari permangono, gli attacchi informatici hanno ora il potenziale di destabilizzare intere economie. Ciò ha incoraggiato un aumento degli investimenti pubblici e privati nelle nuove tecnologie della difesa per garantire che le vulnerabilità informatiche nazionali non vengano trascurate. Si prevede che la spesa militare e per la difesa a livello mondiale crescerà di circa il 40%, fino a superare i 3,3 trilioni di dollari entro il 2030, di cui una quota crescente sarà probabilmente destinata all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e ad altre tecnologie di difesa emergenti. ARMR si propone dunque di investire in aziende in grado di trarre vantaggio dagli sviluppi nelle tecnologie innovative che contribuiscono alla difesa nazionale.

L’IA, oltre al suo ruolo nelle tecnologie della difesa, ha il potenziale per rivoluzionare le economie di tutto il mondo. Secondo le stime, entro il 2030 l’IA potrebbe contribuire all’economia globale per 15,7 trilioni di dollari, una cifra pari quasi all’intero Pil dell’Unione Europea. Inoltre, l’IA generativa potrebbe contribuire all’economia globale per un valore compreso tra 2,6 e 4,4 trilioni di dollari all’anno. AIQE mira a tracciare le aziende che possono trarre vantaggio proprio dalla potenziale crescita e dalla rapida commercializzazione dell’IA.

“Il lancio di questi ETF sottolinea il nostro impegno ad espandere il nostro brand in Europa e a consentire agli investitori di trarre vantaggio da settori vitali per il futuro del nostro continente”, ha dichiarato Rob Oliver, Head of Global X Europe. “Concentrandoci sulle infrastrutture, sulla tecnologia della difesa e sull’intelligenza artificiale offriamo un forte potenziale di crescita, al contempo sostenendo le priorità strategiche dell’Europa in materia di indipendenza, sicurezza e progresso tecnologico.”

Il Global X European Infrastructure Development UCITS ETF (BRIJ) ha un coefficiente di spesa dello 0,47% e cerca di replicare la performance, al lordo delle commissioni e delle spese, dell’indice Mirae Asset European Infrastructure Development.

Il Global X Defence Tech UCITS ETF (ARMR) ha un coefficiente di spesa dello 0,50% e cerca di replicare la performance, al lordo delle commissioni e delle spese, dell’indice Mirae Asset Defence Tech.

Il Global X Artificial Intelligence UCITS ETF (AIQE) ha un coefficiente di spesa dello 0,40% e cerca di replicare la performance, al lordo delle commissioni e delle spese, dell’indice Indxx Artificial Intelligence.