ETF attivi: il contesto normativo e una maggiore scelta sosterranno la crescita in Europa

Il settore degli ETF attivi in Europa vedrà una crescita accelerata grazie a una maggiore efficienza del mercato, guidata da un contesto normativo in evoluzione, dalla domanda degli investitori e dall’aumento del lancio di nuovi prodotti e dell’ingresso di nuovi gestori nel settore. Lo rivela uno studio di Carne Group, leader nelle soluzioni di strutturazione di fondi, regolamentazione e governance per l’industria della gestione patrimoniale.

Patrick O’Brien, Managing Director, Business Development di Carne Group, ha dichiarato:

“Gli ETF attivi diventeranno sempre più un’opzione per i gestori, al fine di aumentare la scelta degli investitori e l’offerta di prodotti, e il contesto normativo in cambiamento sta permettendo loro di entrare nel settore degli ETF, finora dominato dai fondi passivi.”

Carne Group afferma che la crescita del mercato degli ETF attivi sarà supportata da un numero crescente di importanti gestori patrimoniali, tra cui Robeco, iShares, Eurizon Capital, ARK Invest e altri, che stanno lanciando ETF attivi in Europa o pianificano di farlo, e potenzialmente da un contesto normativo più favorevole. La direttiva sugli asset eleggibili UCITS, emessa dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 7 maggio 2024, potrebbe ampliare il settore degli ETF attivi.

A livello globale, le strategie gestite attivamente stanno giocando un ruolo sempre più importante nel mercato degli ETF. Durante la prima metà del 2024, hanno attirato il 25% dei flussi e raggiunto un tasso di crescita organica del 20%, con gli asset che sono aumentati fino a un record di 889 miliardi di dollari, rispetto ai 714 miliardi all’inizio dell’anno. Nel 2022, gli ETF attivi in Europa rappresentavano il 3% dei flussi degli ETF rispetto all’1,5% del patrimonio gestito (AUM). Nel 2023, le cifre corrispondenti sono il 5% e l’1,8%.

Le ricerche di Carne Group mostrano che gli investitori istituzionali prevedono di aumentare le allocazioni agli ETF, poiché il settore è sempre più considerato parte delle loro partecipazioni principali. Lo studio, condotto su gestori patrimoniali e investitori istituzionali, tra cui fondi pensione, compagnie assicurative e family office, che collettivamente gestiscono 1,7 trilioni di dollari di asset, ha rilevato che più di quattro investitori su cinque (84%) si aspettano di avere il 5% o più degli asset d’investimento in ETF entro tre anni. Circa un terzo (32%) prevede di avere più del 7%. Questo rappresenterebbe una crescita significativa: attualmente circa due terzi (67%) degli investitori intervistati stimano di avere meno del 5% degli asset d’investimento in ETF. La crescita prevista riflette il cambiamento nella visione istituzionale degli ETF: quasi tutti (97%) gli intervistati affermano che gli ETF sono utilizzati come partecipazioni principali piuttosto che per allocazioni a breve termine.

In uno studio simile di Carne sugli investitori istituzionali, circa la metà (48%) degli intervistati prevede che il settore globale degli ETF varrà 14 trilioni di dollari o più entro quattro anni, rispetto ai 10,212 trilioni di giugno dello scorso anno. La ricerca mostra che gli investitori istituzionali considerano l’attrazione principale degli ETF la possibilità di accedere a classi di asset difficili da raggiungere, seguita dalla capacità di ottenere un accesso concentrato a classi di asset specifiche. Anche l’elevato grado di innovazione che offrono, così come le loro commissioni più basse rispetto ad altre strutture, sono considerati benefici importanti.

Patrick O’Brien ha aggiunto: