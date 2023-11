HANetf: partnership con Tidal Financial Group per offrire servizi white-label di ETF

HANetf ha avviato una nuova partnership con Tidal Financial Group, piattaforma di investimento statunitense specializzata nel settore degli ETF. La collaborazione tra le due realtà consentirà di offrire ai propri clienti opzioni flessibili per favorire l’accesso ad uno o ad entrambi i due più grandi mercati a livello globale per gli ETF. L’accordo permetterà così a HANetf di estendere la propria suite di servizi alla vasta base di clienti di Tidal, consentendo loro di accedere al variegato mondo degli ETF, ETN ed ETC UCITS. Allo stesso modo, Tidal offrirà alla rete clienti di HANetf l’opportunità di ingresso nel mercato statunitense con ETF ‘40 Act e ’33 Act (rispondenti quindi all’ Investment Company Act del 1940 e al Securities Act del 1933), ponendo così le basi per un approccio integrato e continuativo in entrambi i mercati.

Questa doppia offerta contribuirà inoltre a salvaguardare la proprietà intellettuale dei gestori che decidono di quotare un ETF, presentando il prodotto in entrambi i mercati con diversi wrapper, popolari anche in altre aree geografiche, tra cui l’America Latina e l’Asia, e facilitando l’accesso ad un pubblico più ampio di investitori globali con preferenze specifiche (come considerazioni fiscali e fusi orari). Sia HANetf che Tidal offrono servizi completi di gestione dei fondi, regolamentazione, esecuzione degli scambi e operazioni. Oltre all’infrastruttura, entrambe le società sono inoltre dotate di capacità complete di distribuzione e marketing, due degli aspetti spesso considerati tra i più impegnativi per il raggiungimento del successo nel mercato degli ETF.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO of HANetf, ha così commentato:

“Siamo molto orgogliosi di annunciare il nostro accordo con Tidal, in quanto questa collaborazione ci consentirà, come primo provider white-label indipendente di ETF in Europa, di entrare in contatto con il principale fornitore gemello negli Stati Uniti. I nostri clienti potranno così integrare le nostre due offerte, consentendo il lancio simultaneo di un prodotto in entrambi i principali mercati per gli ETF al mondo”.

Mike Venuto, Co-Founder e CIO di Tidal Financial Group, ha quindi aggiunto:

“Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto con HANetf. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo partecipato alla crescita degli ETF europei come sub-advisor dei loro clienti. Con questa partnership, siamo oggi in grado di mettere in contatto i nostri clienti con sede negli Stati Uniti con la nostra controparte europea. Grazie a questa partnership, i nostri clienti potranno utilizzare le innovazioni, le idee e i contenuti che produciamo qui con loro per accedere anche al mercato europeo degli ETF UCITS”.

HANetf è una società leader in Europa in grado di quotare ETF UCITS in modo rapido ed efficiente dal punto di vista dei costi, attraverso le piattaforme ManCo e ICAV irlandesi di proprietà della società. Dalla quotazione del primo ETF nel 2018, HANetf ha lanciato oltre 30 prodotti e accumulato più di 2,6 miliardi di dollari di asset in gestione.

Tidal, società leader USA, possiede e gestisce i propri trust, fornendo una solida piattaforma per l’ingresso dei gestori patrimoniali nel mercato degli ETF americano. Ha stretto partnership con oltre 54 emittenti di ETF e vanta oggi più di 118 ETF leader sul mercato. Attualmente ha oltre 9,5 miliardi di dollari in AuM.