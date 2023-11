Leverage Shares quota i suoi primi ETC e amplia la gamma di ETP

Leverage Shares, pioniere degli ETP Short & Leveraged su singole azioni e unico emittente in Europa a proporli a replica fisica, ha annunciato oggi il lancio (sul London Stock Exchange) della sua prima gamma di Exchange Traded Commodities (ETC), tutti a replica fisica.

Ma non solo, Leverage Shares ha quotato anche quattro nuovi ETP a leva long e short. Questi lanci contribuiscono ad ampliare ulteriormente la suite di prodotti di Leverage Shares.

Come funzionano i nuovi ETC di Leverage Shares

Come si legge sul sito di Borsa Italiana, gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime.

Il lancio di Leverage Shares comprende la sua prima serie di prodotti basati sulle materie prime che offrono un’esposizione non a leva a quattro delle materie prime più negoziate al mondo:

Petrolio WTI,

Petrolio Brent,

Gas naturale,

Rame

Gli ETC di Leverage Shares vantano una struttura altamente competitiva in quanto offrono il rapporto di spesa più basso (Total Expense Ratio, TER dello 0,35%) tra gli ETC su commodity simili attualmente quotati sul LSE, aumentando così la loro rilevanza per gli investitori sia retail sia istituzionali.

I nuovi ETP di Leverage Shares

Rispondendo alla domanda di ETP innovativi da parte degli investitori, Leverage Shares ha lanciato nuovi strumenti con un’esposizione a leva 3x long e short che hanno come sottostante Arm Holdings, l’IPO di maggior successo del 2023, e la banca svizzera UBS, in fase di consolidamento dopo l’acquisizione di Credit Suisse.

“Noi di Leverage Shares ci dedichiamo a facilitare l’accesso degli investitori a un’ampia gamma di titoli azionari e asset class”, ha commentato presentando il lancio Oktay Kavrak, Director of Communications & Strategy di Leverage Shares. “Il nostro punto di osservazione unico come emittente go-to sul LSE ci ha aiutato a identificare una domanda di ETC a prezzi competitivi, che siamo estremamente entusiasti di portare sul mercato”.

Gli ETC di Leverage Shares consentono un’esposizione 1:1, mentre gli ETP offrono un’esposizione mirata a singoli titoli azionari con leva, long o short. Questo consente agli investitori di avere un’esposizione amplificata ai prezzi dei titoli sottostanti, beneficiando al contempo di una bassa commissione di gestione (TER dello 0,75%).

Tutti gli ETP e gli ETC di Leverage Shares sono a replica fisica, il che significa che i veicoli possiedono fisicamente le azioni o le materie prime sottostanti, e quindi, non vengono utilizzati swap o derivati per ottenere esposizione.